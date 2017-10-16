Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ работать с ФСБ

Мещанский районный суд оштрафовал компанию Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для «декодирования» сообщений пользователей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Судья Юлия Данильчик признала собственника мессенджера Павла Дурова виновным в совершении административного правонарушения. Штраф 800 тысяч рублей — минимальное наказание для юридического лица по части 2.1 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальная санкция — 1 млн рублей. В конце сентября Дуров в ответ на претензии ФСБ пообещал защитить анонимность пользователей в России.

«Мы всегда готовы разорвать бизнес и сократить весь наш персонал в таких местах, чтобы у них не было рычага давления на нас. Они могут попытаться заблокировать нас на их территории, но, как я рассказал в своем предыдущем посте про Китай, даже это им не поможет. Очевидно, что свобода и конфиденциальность будут преобладать, а те, кто захотят вернуться обратно в 1930-е годы, поймут, что они находятся в другой истории», — написал Дуров.

27 сентября Дуров рассказал, что получил документы от ФСБ с требованием расшифровать переписку пользователей. Такое требование к мессенджеру предъявили после того, как его включили в российский реестр организаторов распространения информации. Дуров отметил, что за отказ составлен протокол об административном правонарушении.

По его словам, российские власти «не счастливы», потому что мессенджер не будет предоставлять ключи для расшифровки его контента, как требует российское законодательство 28 сентября, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что блокировка Telegram в России возможна в случае, если он не будет сотрудничать с российскими властями. «В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку», — заявил Никифоров. Он добавил, что также могут быть заблокированы мессенджеры WhatsApp и Viber, а также поисковая система Google и социальная сеть Facebook.

По материалам «ДП»