Путин открыл движение по трассе, соединяющей Петербург с Прибалтикой и Белоруссией

Сегодня президент России принял участие в открытии автомобильного движения по реконструированному участку дороги вблизи Гатчины. Передает пресс-служба Кремля.

«Модернизированный участок трассы федерального значения Р-23 (бывшая М-20) обеспечит лучшую транспортную связь Петербурга и Ленобласти с Республикой Беларусь и странами Прибалтики», — отметили в администрации президента.

Строительство новой трассы от границ Петербурга закончилось раньше, чем планировалось. Участок автодороги превышает 12 км и построен с нуля в стороне от прежнего маршрута, который проходил через населенные пункты. По традиции первыми по новой трассе проехали грузовики.

Р-23 (прежнее название М-20) Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Белоруссией – трасса федерального значения, которая обеспечивает транспортную связь Ленобласти со странами Прибалтики и Белоруссией.