«Забомбили джентельмены»: Шнуров встал на защиту Собчак, ответив стихами Чичваркину
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил на своей странице в Instagram стихотворение-ответ бизнесмену Евгению Чичваркину.
Таким образом музыкант отреагировал на видеообращение Чичваркина, адресованное телеведущей Ксении Собчак, в котором призвал ее отказаться от участия в президентских выборах в 2018 году.
Осторожно! Текст стихотворения содержит ненормативную лексику.
Вроде как бы демократы, И Чичваркин, и Навальный, Их успехи многократны, В сфере вроде либеральной. Вдруг наехали на Ксюшу, - "Ты куда, блядь, прёшь, кобыла, Мы ж за равноправие, слушай, - Свое место позабыла? Это наша ,бля, поляна. Мы тут Альфа и Омега. Помнишь Герцена и Гдляна? Между нами нехуй бегать. Политическая выдра, Мутить воду не моги! Мы одни - за честный выбор, Только без твоей ноги." Забомбили джентельмены, Заборолись с бабою, За права и перемены, За хуйню не слабую. Вот и вся их демократия, Вот их дискурс острый, - Все же люди, сука, братья, А никак не сестры.
Напомним, ранее Ксения Собчак раскритиковала в своем Instagram публикацию газеты «Ведомости», в которой со ссылкой на источники ее назвали «идеальным вариантом» на пост кандидата в президенты на предстоящих выборах.
Телеведущая заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах. «Я человек независимый, и ни с какой „апешечкой“ и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду», — написала она в комментарии к шутливому видео.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.