«Я буду вынужден послать тебя»: Чичваркин призвал Собчак отказаться от выборов

Бизнесмен Евгений Чичваркин опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к телеведущей Ксении Собчак, в котором призвал ее отказаться от участия в президентских выборах в 2018 году

Он объяснил, что уважает Собчак за ее «интересы, бизнес, путешествия, картинки, острый ум и язык», однако «вынужден» обратиться, поскольку Собчак, возможно, будет баллотироваться в президенты.

«Теперь, я слышал, ты собралась быть на выборах. И ты понимаешь прекрасно, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. И я буду вынужден послать тебя и всю твою команду *****, если ты это сделаешь. Пожалуйста, не делай», — сказал бизнесмен.