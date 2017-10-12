«Я буду вынужден послать тебя»: Чичваркин призвал Собчак отказаться от выборов
Бизнесмен Евгений Чичваркин опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к телеведущей Ксении Собчак, в котором призвал ее отказаться от участия в президентских выборах в 2018 году
Он объяснил, что уважает Собчак за ее «интересы, бизнес, путешествия, картинки, острый ум и язык», однако «вынужден» обратиться, поскольку Собчак, возможно, будет баллотироваться в президенты.
«Теперь, я слышал, ты собралась быть на выборах. И ты понимаешь прекрасно, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. И я буду вынужден послать тебя и всю твою команду *****, если ты это сделаешь. Пожалуйста, не делай», — сказал бизнесмен.
Напомним, ранее Ксения Собчак прокомментировала в своем Instagram публикацию газеты «Ведомости», в которой со ссылкой на источники ее назвали «идеальным вариантом» на пост кандидата в президенты на предстоящих выборах.
Телеведущая заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах. «Я человек независимый, и ни с какой „апешечкой“ и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду», — написала она в комментарии к шутливому видео.
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