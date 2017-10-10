Бывшие студенты и выпускники Европейского университета вышли с пикетами в защиту вуза

Бывшие студенты и выпускники Европейского университета вышли с пикетами. Об этом рассказали организаторы акции.

По всему городу будет восемь пикетов, в том числе у Смольного, Эрмитажа, РНБ и самого Европейского университета. Кроме того, еще один пикет пройдет в Москве у здания Рособрнадзора.

Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. Недавно сотрудники вуза заявили, что планируют вновь получить лицензию, а на это время университет станет НИИ. «Получать лицензию мы будем до бесконечности», — заявила руководитель аппарата ректора Алла Самолетова. Сейчас 10% студентов переведены в другие вузы, остальные отчислены.

По материалам «ДП»