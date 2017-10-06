Павел Дуров ответил на обвинения экс-сотрудника «ВКонтакте» о попытке Telegram уйти от налогов

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров назвал ложными обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте» Антона Розенберга.

Розенберг опубликовал документы, в которых утверждается, что Дуров создал и финансировал компании Telegraf в Белизе, Digital Fortress в Панаме, ООО «Телеграф» в Петербурге и Plaintiff Telegram Messenger в Великобритании для снижения налоговой нагрузки. «У Telegram никогда не было прибыли, поэтому задачи уходить от каких-либо налогов у компании не стояло», — сказал Павел Дуров РБК.

Антон Розенберг работал техническим директором соцсети «ВКонтакте», а потом и директором особых направлений Telegram. 18 сентября Розенберг сообщил на платформе Medium, что со школы дружил с Николаем Дуровым, но тот стал ухаживать за его женой, после чего отношения испортились.

По мнению Розенберга, из-за этого Павел Дуров уволил его из Telegram, объяснив решение прогулами. Сейчас экс-сотрудник в суде добивается восстановления на работе и выплаты ему компенсации 1,5 млн рублей. Антон Розенберг рассказал также, что связанная с Telegram российская компания «Телеграф» направила ему иск на сумму около 100 млн рублей в качестве компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны, а именно из-за того, что он указал Telegram Messenger в качестве места работы в своем профиле на Facebook. Павел Дуров в ответ заявил СМИ, что не подавал никакого иска, Розенберг не работал в Telegram, а его пост на 90% шизофазичен (шизофазия — психическое расстройство речи).

По материалам «ДП»