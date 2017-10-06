Петербургские депутаты Резник и Анохин схлестнулись на рэп-баттле
Депутаты петербургского ЗакСа, представитель «Партии Роста» Максим Резник и «Единой России» Андрей Анохин встретились на рэп-баттле. Инциатором поединка стал Анохин, предложив «столкнуться в дебатах в доступной для молодежи, а именно в литературно-поэтической форме».но победу одержал его оппонент.
Рэп-поединок проходил в течение пяти раундов, видеотрансляцию которых вела страница «Партии Роста» в Facebook.
Во время батла Анохин заявил, что Резник ничего не сделал для России. «Ты для нас не де Голль. Что ты дал этой стране, кроме взяток, тролль?», — отметил представитель «Единой России». Резник назвал вызов Анохина «жалкой попыткой сесть в давно ушедший поезд». «Умеете только целовать березы, у тебя же все губы в черно-белых занозах», — добавил оппозиционер.
Члены жюри единогласно присудили победу Резнику. Баттл посетили другие петербургские депутаты, активисты и политологи.
Рэп-баттлы набрали огромную популярность в последнее время даже среди тех, кто до этого не относил себя к рэп-культуре. Например, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вызвал на баттл журналиста Владимира Познера.
Рэп-поединками заинтересовались после громкого баттла, который прошел между рэперами Гнойным и Оксимироном. На данный момент видеозапись поединка набрала в Youtube уже почти 25 миллионов просмотров.
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