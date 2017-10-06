Петербургские депутаты Резник и Анохин схлестнулись на рэп-баттле

Депутаты петербургского ЗакСа, представитель «Партии Роста» Максим Резник и «Единой России» Андрей Анохин встретились на рэп-баттле. Инциатором поединка стал Анохин, предложив «столкнуться в дебатах в доступной для молодежи, а именно в литературно-поэтической форме».но победу одержал его оппонент.

Рэп-поединок проходил в течение пяти раундов, видеотрансляцию которых вела страница «Партии Роста» в Facebook.

Во время батла Анохин заявил, что Резник ничего не сделал для России. «Ты для нас не де Голль. Что ты дал этой стране, кроме взяток, тролль?», — отметил представитель «Единой России». Резник назвал вызов Анохина «жалкой попыткой сесть в давно ушедший поезд». «Умеете только целовать березы, у тебя же все губы в черно-белых занозах», — добавил оппозиционер.

Члены жюри единогласно присудили победу Резнику. Баттл посетили другие петербургские депутаты, активисты и политологи.