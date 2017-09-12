Владимир Соловьев обиделся на предложение Урганта вести новую передачу

Телеведущий Иван Ургант пошутил про своего коллегу Владимира Соловьева, на что тот обиделся и отреагировал соответствующим образом. А дело было так: в эфире программы «Вечерний Ургант» гостья Ирена Понарошку рассказала ведущему про крем, в состав которого, по ее словам, входит соловьиный помет. Иван Ургант измазал лицо средством и вспомнил про ведущего Владимира Соловьева, предложив ему вести передачу «Соловьиный помет» на телеканале «Россия 1».

 

 

Ответной реакцией Соловьева послужила реплика в адрес Урганта в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»: во время обсуждения «прорыва Михаила Саакашвили» через границу Украины с политологами, ведущий неожиданно поинтересовался, не числится ли Ургант в списках «Миротворца».

 

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