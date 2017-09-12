Владимир Соловьев обиделся на предложение Урганта вести новую передачу

Телеведущий Иван Ургант пошутил про своего коллегу Владимира Соловьева, на что тот обиделся и отреагировал соответствующим образом. А дело было так: в эфире программы «Вечерний Ургант» гостья Ирена Понарошку рассказала ведущему про крем, в состав которого, по ее словам, входит соловьиный помет. Иван Ургант измазал лицо средством и вспомнил про ведущего Владимира Соловьева, предложив ему вести передачу «Соловьиный помет» на телеканале «Россия 1».