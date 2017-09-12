Петербурженка одержала победу на конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2017»

Жительница Петербурга Валерия Гранкина одержала победу на международном конкурсе красоты  «Миссис Вселенная 2017», который проходил с 25 августа по 2 сентября в Дурбане, ЮАР. 

За корону победительницы боролись 84 женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Главное условие и отличие от конкурса «Мисс Вселенная» в этом состязании это то, что все участницы должны быть замужем.

В этом году организаторы приняли решение провести шоу таланов не в рамках финала конкурса, как это происходит традиционно, а как отдельный этап, заслуживающий особого внимания. Победу в нем одержала 31-летняя уроженка Петербурга. Она исполнила на скрипке композицию «Калинка». 

«Я с 6 лет играю на скрипке и, конечно, понимала, что должна воспользоваться своим талантом для того, чтобы получить для страны еще одну значимую награду. Ранее россиянки не одерживали победу и не получали действительно важных титулов в конкурсе „Миссис Вселенная“. И мне очень приятно, что я первая из своих соотечественниц одержала победу хоть и не в финале, но все же в важном этапе главного в мире конкурса красоты для замужних женщин. Надеюсь, что еще раз обратила внимание мирового сообщества на то, что в России живут не только красивые, но и талантливые, разносторонние женщины», — рассказала Гранкина.

Победительница имеет два высших образования, работает экономистом в университете, занимается развитием собственной студии мод. Она замужем и воспитывает двоих детей, ведет активную социальную и благотворительную деятельность, организовывая музыкальные концерты в социальных учреждениях Петербурга и Ленинградской области. В прошлом году Валерия стала обладательницей титула «Миссис Талант СПб» и «Миссис стиль России Мира».

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