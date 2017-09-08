В школах Петербурга учителя рассказали родителям об опасностях митингов

В ряде петербургских школ 7 сентября состоялись родительские собрания. Как рассказали «Фонтанке» в учебных учреждениях, после митингов Алексея Навального преподавателям поручили поговорить с родителями об опасности участия в несанкционированных акциях.

Так, об одинаковых темах родительских собраний «Фонтанке» сообщили в нескольких школах Центрального и Василеостровского районов. Родителей 6-11-классников просветили о том, что за участие в несогласованных акциях полагается штраф, а также постановка на учет в правоохранительных органах.

Помимо прочего с родителям говорили о террористах и зацеперах, а также о профилактике суицида.

В комитете по образованию «Фонтанке» сообщили, что в не в курсе о том, чтобы школам давалась какая-то установка о единых темах на родительских собраниях.

Меж тем ранее «Фонтанка» сообщала, что в Смольном провели несколько совещаний в преддверии учебного года, в том числе в утвержденный план входило информирование родителей о необходимости искоренить из речи подростков лексику культуры АУЕ.

По материалам «Фонтанки»

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