Дуров призвал распространять ролик Nemagia о «Тинькофф банке»

Павел Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео с YouTube-канала Nemagia, посвящённое «Тинькофф банку» и Олегу Тинькову. Дуров призвал пользователей интернета распространять ролик, пока его не удалили по требованию Роскомнадзора.

«Роскомнадзор предписал заблокировать ролик Немагии об опасностях кредитного рабства, где Михаил и Алексей рассказывают о граничащих с мошенничеством методах работы одного из банков. Можно соглашаться или не соглашаться с манерой подачи блогеров, но их право выражать свое мнение священно. Поэтому вдарим по запрету максимальным репостом ролика. Заодно Ваш репост поможет кому-нибудь избежать кредитного ярма», — говорится сообщении создателя Telegram..

Напомним, 4 сентября Роскомнадзор заявил о блокировке ролика с канала Nemagia: суд обязал авторов удалить видео и запретил им делать перезаливы. В видео Михаил Печерский и Алексей Псковитин назвали банк «маркетинговым пузырём», а Олега Тинькова «жлобом».