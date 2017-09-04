Ксения Собчак уверена, что Оксимирон будет доверенным лицом Путина
Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram видео, в котором высказывается о новом доверенном лице Владимира Путина. В видео она показывает один из выпусков программы «Время» на «Первом канале», в котором ведущий рассказывает о том, что после батла Оксимирона и Гнойного умами миллионов россиян овладел русский рэп.
В связи с этим телеведущая предположила, что рэпер Оксимирон может стать «правой рукой» президента.
«Я вам говорила,что за рэперов сейчас примутся? Скоро на Спаств!!! А если серьезно,вот увидите,сейчас всех этих крутых ребят ждет непростое испытание большими деньгами-уверена,многим предложат быть доверенными лицами ВВП или что-то подобное :))) Окси,я в тебя верю!:)))» (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала в описании к видео Собчак.
Напомним, ранее Ксения Собчак прокомментировала в своем Instagram публикацию газеты «Ведомости», в которой со ссылкой на источники ее назвали «идеальным вариантом» на пост кандидата в президенты на предстоящих выборах.
Телеведущая заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах. «Я человек независимый, и ни с какой „апешечкой“ и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду», — написала она в комментарии к шутливому видео.
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