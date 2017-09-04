Ксения Собчак уверена, что Оксимирон будет доверенным лицом Путина

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram видео, в котором высказывается о новом доверенном лице Владимира Путина. В видео она показывает один из выпусков программы «Время» на «Первом канале», в котором ведущий рассказывает о том, что после батла Оксимирона и Гнойного умами миллионов россиян овладел русский рэп.

В связи с этим телеведущая предположила, что рэпер Оксимирон может стать «правой рукой» президента.

«Я вам говорила,что за рэперов сейчас примутся? Скоро на Спаств!!! А если серьезно,вот увидите,сейчас всех этих крутых ребят ждет непростое испытание большими деньгами-уверена,многим предложат быть доверенными лицами ВВП или что-то подобное :))) Окси,я в тебя верю!:)))» (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала в описании к видео Собчак.