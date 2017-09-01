Ксения Собчак прокомментировала свое «выдвижение» в президенты

Ксения Собчак прокомментировала в своем Instagram публикацию газеты «Ведомости», в которой со ссылкой на источники ее назвали «идеальным вариантом» на пост кандидата в президенты на предстоящих выборах.

Телеведущая заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах. «Я человек независимый, и ни с какой „апешечкой“ и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду», — написала она в комментарии к шутливому видео.