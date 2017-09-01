Ксения Собчак прокомментировала свое «выдвижение» в президенты

Ксения Собчак прокомментировала в своем Instagram публикацию газеты «Ведомости», в которой со ссылкой на источники ее назвали «идеальным вариантом» на пост кандидата в президенты на предстоящих выборах. 

Телеведущая заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах. «Я человек независимый, и ни с какой „апешечкой“ и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду», — написала она в комментарии к шутливому видео.

"Как определить что такой "вброс", и отделить "намеренный слив" с целью дискредитации от реальной информации?"-этот вопрос мне часто задают на мастерклассах по журналистике.Там много признаков я называю,но один из важнейших запомните: серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица,о котором они пишут из неких таинственных "источников" . Ни РБК ,ни Ведомости не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий от меня,так что из деловой прессы я их мысленно вычеркиваю и перевожу в корзинку "Комсомольская Правда" и "Бабка во дворе сказала". Теперь по сути: Я человек независимый,и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду . Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах -не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один- Унылое Гавно ваша политика сегодня,Господа! Скучно и Мерзко. И вот теперь уже бросаться за комментариями ко мне поздно,ушла в апешечку на брейнсторм с казаками, Хирургом и православными активистами. Волнуйтесь,подробности-письмом:))))

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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