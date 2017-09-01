Соперником Путина на выборах может стать Ксения Собчак

Соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина.

Об этом 1 сентября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в президентской администрации и близких к ней экспертов.

Издание назвало несколько кандидатур предполагаемых кандидатур, которые рассматривают в Кремле. Среди них три члена «Справедливой России» — председатель «Социал-демократического союза женщин России» Наталья Великая, лидер «Национального родительского комитета» Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Близкий к администрации источник назвал идеальной кандидатурой Ксению Собчак. Она, как пояснил собеседник газеты, демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику.

«Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она», — пишет газета.

На просьбу издания прокомментировать эту информацию Великая ответила, что разговора с ней на эту тему еще не было и это маловероятно. Петеляева сказала, что официального предложения ей не поступало, но было бы интересно поучаствовать: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам». Источник в «Справедливой России» рассказал, что выдвижение женщины вместо лидера партии Сергея Миронова уже обсуждался. По его словам, с Петеляевой разговаривали неофициально, но решение еще не принято.

С Волынец газете связаться не удалось, комментарий Собчак в статье отсутствует.

Кандидатами в президенты России уже были две женщины. Так, на выборах в 2000 году чуть более 1% набрала Элла Памфилова, которая сейчас возглавляет Центризбирком, а в 2004-м Ирина Хакамада, ставшая кандидатом от «Союза правых сил», получила 3,84% голосов избирателей.

Владимир Путин еще официально не объявил, что будет выставлять свою кандидатуру на выборах президента.

В июле источники «Ведомостей» рассказали, что Кремль испытывает трудности с образом будущего России, с которым Путин мог бы пойти на выборы. Собеседники издания уточнили, что по этой теме провели более десятка совещаний. Бывший федеральный чиновник рассказал тогда изданию, что у темы об образе будущего сменились несколько кураторов.

По материалам «Фонтанки»

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