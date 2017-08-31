Петербургу угрожает эпидемия «свиного» гриппа

На Петербург надвигается серьезная волна гриппа H1N1, известного как «свиной». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на заместителя председателя комитета по здравоохранению Татьяну Засухину, которая рассказала, что в зоне риска прежде всего остаются лица, страдающие хроническими заболеваниями, в основном, сердечно-сосудистыми и болезнями легких, а также беременные женщины.

Эпидемию уже сравнивают с волной заболеваний 2009 года. По словам представителей НИИ гриппа, количество смертей от вируса может серьезно превысить показатели прошлого года.

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