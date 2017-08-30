Смольный открывает центр по подбору персонала в Узбекистане

Комитет по труду и занятости населения Петербурга открывает в Самарканде миграционный центр по подбору специалистов для городских предприятий. «Мы работаем в Киргизии, Таджикистане, и сейчас решен вопрос об открытии центра в Узбекистане», — сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко на церемонии вручения премии «ДП» — «Предприятие года».

По его словам, рынок труда в Петербурге сейчас очень сложный. На городских предприятиях, в легальном поле, трудятся 3,4 млн человек. Из них примерно 1 млн — это не петербуржцы. Около 500 тыс. человек, работающих в Петербурге, — жители Ленобласти. Еще 350 тыс. тружеников приезжают из других регионов страны и 250 тыс. — граждане других государств.

Большая часть (60%) иностранных рабочих прибывают из Узбекистана. Этот факт, по словам Дмитрия Чернейко, и стал основным мотивом открыть в Самарканде центр по подбору персонала. «Центр будет на месте подбирать кадры под требования работодателей. Главная задача — это не просто привезти человека, а очень точно его подобрать. Для этого мы напрямую работаем с 3,5 тыс. городских предприятий, выясняем их потребности. Не всегда работодатель может четко сформулировать запрос, а работник не всегда может продемонстрировать свои способности», — резюмировал он.

Председатель совета директоров ПАО «Звезда» Павел Плавник отметил, что в городе не хватает станочников, слесарей, формовщиков. Сейчас «Звезда» энергично наращивает обороты в связи с возросшим гособоронзаказом. «Комитет по труду и занятости уже помогал нам привлекать необходимых специалистов из Киргизии», — добавил Плавник.

Кадры для открывшегося в 2013 году завода «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» искали по всей стране. Как рассказал директор по развитию и корпоративным связям СМТ Константин Стафеев, около половины квалифицированных специалистов, работающих на предприятии — приезжие. Чтобы они согласились переехать в Петербург, им предложили гораздо более высокие зарплаты, чем в их родных городах, снимают квартиры за счет работодателя, помогли с переездом. Например, в Петербурге нет намотчиков катушек трансфоматоров, таких специалистов вообще не готовят ни в одном учебном заведении страны. Они могут выучиться только на предприятии. Один из намотчиков переехал в Петербурге из Тольятти, где трудился на заводе «Тольяттинский трансформатор».

По материалам «ДП»