«Антон тут рядом» – это и центр социальной абилитации для людей с аутизмом, и уже знаменитый фри-джазовый оркестр, который записывает каверы на Джона Колтрейна, играет в спектакле БДТ «Язык птиц» и 2 сентября станет хедлайнером ежегодного благотворительного фестиваля в поддержку центра на Новой Голландии.
Как у центра помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом» появился свой оркестр?
В начале было слово — к главреду культового черно-белого журнала о кино «Сеанс» Любови Аркус попало сочинение неизвестного мальчика с неведомым ей тогда диагнозом «аутизм». В нем наивно и точно рассказывалось, какие люди — «грустные, озорные и рыжие пьют морс, воду и кефир, играют на пианино, рояле и гармошке, терпят, летают и конечны». Из текста выросли предельно личный фильм-исповедь «Антон тут рядом» (пока что это единственный фильм Аркус как режиссера) и дружба с его автором Антоном Харитоновым. Строго говоря, Любовь Юрьевна решение основной моральной дилеммы документального кино провалила: не смогла вмешаться в чью-то жизнь, а потом просто уйти из нее. Она создала фонд «Выход в Петербурге», который в декабре 2013-го организовал первый в России Центр творчества, обучения и абилитации людей с аутизмом.
-
На фото: Лера (сотрудник центра), Стас, Аким, Борис Павлович (режиссер), Нина, Аня, Алексей Плюснин (руководитель оркестра), Маша, Влад, Антон, Паша, Максим
-
Алексей Плюснин, руководитель оркестра «Антон тут рядом»
-
Выступление оркестра «Антон тут рядом»
-
Выступление оркестра «Антон тут рядом» на одноименном фестивале
-
Выступление оркестра «Антон тут рядом»
-
Занятия студентов Центра
-
Занятия студентов Центра
-
Занятия студентов Центра
За почти четыре года «Антон тут рядом» объединил под своим именем десяток проектов: в том числе и ежегодный благотворительный осенний арт-марафон. А с 2015-го по заветам Антона Харитонова люди начали играть «на пианино, рояле и гармошке» — у студентов центра появился свой собственный авангардный оркестр под руководством худрука творческого союза «АПозиция», создателя первого в стране рок-магазина «Нирвана» и идеолога фестиваля Курехина SKIF Алексея Плюснина. Он, как и многое в истории «Антон тут рядом», возник случайно — так совпало и сложилось. Плюснин по приглашению столичной театральной студии для людей с особенностями развития «Круг II» помогал делать спектакли в летнем лагере, туда же со студентами центра как-то приехала Аркус. Когда смена закончилась, она предложила вести у них музтерапию, и он с радостью согласился.
Первое время занятия не ладились. «Честно говоря, я не знал, что делать. В традиционном понимании ребят тяжело обучить, и в какой-то момент я был в полном тупике, хотя и продолжал интуитивно к ним приходить. Я владею многими инструментами, но с перкуссией никогда не ладилось. Тогда я решил употребить время с пользой и для себя — потренироваться. Раздал им инструменты и неожиданно это сработало: когда мы перестали разговаривать и думать, что и как, все зазвучало и стало обретать музыкальный характер».
Сейчас в постоянном составе оркестра «Антон тут рядом» двенадцать студентов. На выступлениях к ним также присоединяются сотрудники и волонтеры центра. «В искусстве часто не хватает непосредственности, искренности, гибкости, которыми отличаются наши ребята. Поэтому оркестр играет авангардную импровизационную музыку — фри-джаз с элементами рока и электроники», — рассказывает Плюснин.
Способность мыслить внесистемно — ключевая для джаза как самой свободной музыки. В ней не нужен бэкграунд «музшкола-училище-консерватория». Владение инструментом может, напротив, мешать. Так, в бэнд было непросто влиться студенту центра, пианисту Алексею Герасимчуку, почти окончившему училище имени Мусоргского. «Это как в плавании — переучивать всегда сложнее, человек неподготовленный здесь годится больше. Если вы можете играть на скрипке, замечательно, но в нашей импровизационной концепции это не обязательно. Достаточно суметь извлечь звук и делать это в нужное время».
Впрочем, вольные джем-сейшены оркестра все чаще начинают обретать конкретные очертания и форму. Осенью выйдет первая попытка бэнда избавиться от приставки «лайв»: записанная на студии «Добролет» пластинка из кавера на A Love Supreme Джона Колтрейна и композиции на японские мотивы собственного сочинения. Продолжится эксперимент с поиском нового звучания на фестивале «Антон тут рядом», бессменным хедлайнером которого является группа. Студенты все лето разучивали сложные ритмы семь восьмых и пять четвертей, что продемонстрируют на сцене Новой Голландии 2 сентября, сыграв свою версию композиции «Миссия невыполнима» Лало Шифрина. Но именным арт-марафоном большие амбиции маленького джаз-бэнда не ограничиваются. Как вспоминает Плюснин, оркестрантам особенно понравились четыре крупных перформанса: на закрытии киносмотра «Послание к человеку», музыкальном форуме «АПозиция», Ночи музеев в Музее политической истории и акции «Будь с городом!» на Дворцовой площади.
Хотя основная цель оркестра инклюзивная, Алексей рассказывает, что не стал бы его создавать, если бы все ограничивалось только ею. Для него важно, что у проекта есть и художественная ценность. С ним соглашаются и коллеги-музыканты — среди фанатов «Антон тут рядом» и французская певица Zaz, которая перед каждым выступлением в Петербурге устраивает с оркестрантами мастер-классы, и лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров, сотрудничающий с пианистом Герасимчуком.
Увлечением, вписавшим новую перспективную главу в историю оркестра «Антон тут рядом», стал театр. Вербатимы студентов о себе и мире, а также их музыкальные номера стали частью постановки Бориса Павловича «Язык птиц». В минувшем сезоне этот инклюзивный спектакль БДТ был номинирован на «Золотую маску». А сейчас Павлович с Плюсниным и студентами готовят еще один иммерсивный проект — «Квартира», в котором прозвучат стихи поэтов-обэриутов. Зрителям авангардной постановки снова предстоит вырасти над собой, чтобы настроиться на иную частоту восприятия в духе философской проблемы «Я — Другие». Ведь как справедливо замечает Алексей Плюснин: «Не мы должны подтягивать ребят, а, наоборот, расширять до них свои границы».
Фестиваль «Антон тут рядом» 2 сентября на Новой Голландии.
Фото: Алексей Костромин, архивы пресс-служб
Текст: Елена Анисимова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.