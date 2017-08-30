Как у центра помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом» появился свой оркестр?

Первое время занятия не ладились. «Честно говоря, я не знал, что делать. В традиционном понимании ребят тяжело обучить, и в какой-то момент я был в полном тупике, хотя и продолжал интуитивно к ним приходить. Я владею многими инструментами, но с перкуссией никогда не ладилось. Тогда я решил употребить время с пользой и для себя — потренироваться. Раздал им инструменты и неожиданно это сработало: когда мы перестали разговаривать и думать, что и как, все зазвучало и стало обретать музыкальный характер».

Сейчас в постоянном составе оркестра «Антон тут рядом» двенадцать студентов. На выступлениях к ним также присоединяются сотрудники и волонтеры центра. «В искусстве часто не хватает непосредственности, искренности, гибкости, которыми отличаются наши ребята. Поэтому оркестр играет авангардную импровизационную музыку — фри-джаз с элементами рока и электроники», — рассказывает Плюснин.