На петербургского школьника завели уголовное дело за шутку о бомбе в «Пулково»

Петербургская полиция задержала подозреваемого в «минировании» аэропорта Пулково. Происшествие случилось 28 июля, передает АН «Оперативное прикрытие».

На электронную почту линейного отдела транспортной полиции в Пулково поступило электронное письмо от С. Он сообщал, что обладает проверенной информацией, будто в этот день аэропорт «будет заминирован». Позже С. написал еще одно письмо, признавшись, что пошутил.

Почти через месяц сотрудники полиции Калининского района задержали 16-летнего подростка, который отправлял письма с мобильного из своей квартиры. Он разместил ложное сообщение об акте терроризма в официальной группе «Аэропорт Пулково» в соцсети «ВКонтакте».

Заведено уголовное дело по ст. 207 УК РФ.

По материалам «ДП»