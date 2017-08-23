Стало известно, о чем будет первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым

Премьера ток-шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) состоится в понедельник, 28 августа, сообщается на сайте канала. Согласно телепрограмме, опубликованной на сайте «России 1», программа Малахова выйдет в эфир в 18:00.

В описании программы говорится, что с новым ведущим изменится и само ток-шоу, которое раньше называлось просто «Прямой эфир». Первый выпуск программы будет посвящен принцессе Диане, которая погибла в конце августа 20 лет назад, сообщает источник радиостанции «Говорит Москва». Как отмечается, в передаче «Пусть говорят» на Первом канале, ведущим которой вместо Малахова стал Дмитрий Борисов, тоже будут говорить о смерти Дианы.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Малахов рассказал, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. По его словам, программу «Прямой эфир» он будет производить вместе с журналистом Александром Митрошенковым. В интервью Woman’s Day Малахов рассказал, что в новой программе на «России 1» у него будет больше свободы действий. Малахов добавил, что это будет полностью его программа: он будет сам ее производить, платить зарплаты сотрудникам и получать прибыль.

О переходе Андрея Малахова с Первого канала на «Россию 1» стало известно в конце июля. Позже телеведущий подтвердил, что заменит Бориса Корчевникова в передаче «Прямой эфир». Про работу на Первом канале Малахов рассказал, что, уже став популярным телеведущим, он продолжал работать с теми же людьми, которые относились к нему «как к сыну полка», тогда как ведущие с меньшим опытом работы уже вели свои проекты.

По материалам «ДП»