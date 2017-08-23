Граждане России могут получить визу США в любой стране, где сроки рассмотрения заявки на ее оформления меньше, чем в Москве, заявил РИА Новости представитель американской дипмиссии в России.

«Граждане России, как и граждане других стран, могут подать документы на визу в консульствах США в любой стране мира. Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству», — пояснил представитель посольства.

На данный момент россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней. Для сравнения: в Киеве или Пекине сроки рассмотрения документов составляют 4 дня.

Ранее в посольстве США сообщили, что в связи ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ с 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября она возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения визы в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Мы попытались разобраться, как жители Петербурга теперь смогут получить визы.

Согласно обновленным данным Госдепа США, подающим на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) россиянам предстоит ожидание длиной 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 календарных дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 календарных дня.

По материалам «ДП»