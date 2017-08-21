В Петербурге и регионах прекратят выдачу виз США

Как сообщает портал Meduza, посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Со среды собеседования будут проводиться только в посольстве США в Москве.

Более того,с понедельника, 21 августа, собеседования, назначенные в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке,будут отменены. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции.

Такое положение сохранится до тех пор, пока штат американской дипмиссии останется в сокращенном варианте. При этом, консульские сборы за визы будут действовать в течение года. Консульство в Петербурге и других регионах будут работать только с гражданами США. 

Напомним, 28 июля российский МИД объявил, что в ответ на очередные американские санкции Россия ограничивает количество сотрудников дипломатических представительств США в России. Американская дипмиссия была сокращена более чем на 700 человек.

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