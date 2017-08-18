Блогер Руслан Усачев рассказал про вранье СМИ о спасении севшего на мель кита
Youtube-блогер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Усачев выложил на свой канал видео «Как врут российские СМИ», в котором обвинил журналистов в приукрашивании истории со спасением кита, севшего на мель в Хабаровском крае.
В ролике Усачев рассказал о том, что был в это время на острове Большой Шантар в составе экспедиции Mamont Cup 2017 и видел собственными глазами процесс спасения детеныша гренландского кита. В регионе не было никаких специалистов по морским млекопитающим, — утверждает он. Рядом с китом находились только работники национального парка, мониторившие обстановку.
«Сами подумайте: как они там могли оказаться? Кит сел на мель в случайной речке на случайном острове. Специалист должен на каждом из островов в России сидеть? У нас нет столько специалистов по морским животным! Прилететь они туда не могли, была нелетная погода. Приплыть на лодке? Мы туда шесть часов плыли, потому что был трехбалльный шторм», — заявил он.
При этом, спасатели приступили непосредственно к операции по вызволению морского животного из плена только после того, как участники Mamont Cup 2017 написали «пару постов» через спутниковый интернет. В свою очередь, российские СМИ назвали их «туристами», которые якобы пугали кита и мешали проведению спасательной спецоперации.
«Если желание схватить лодку и поплыть к киту поливать его водой, чтобы он не пересох, — это помехи спасению, то простите, пожалуйста. Но желания стоять на берегу и слушать, как он стонет беспомощно, у меня не было», — уточнил Усачев.
Более того, информация о том, что спасатели поливали кита из пожарной помпы, также по словам блогера является ложной — ее привезли на остров, но не стали включать (это также подтвердил Сергей Доля), потому что сотрудники нацпарка побоялись, что зальют отверстие, через которое кит дышит. Сообщения о вертолете МЧС, который отправился на помощь киту, Усачев также назвал враньем.
«Это был один из знаменитых российских невидимых вертолетов. Невидимых, бесшумных. Мы прочли новость, что вертолет прилетел… Вертолета не было. Мы легли спать в ожидании ночного прилива, нас никакой вертолет не разбудил». В эти дни на регион обрушился мощный тайфун из Японии, и все вертолеты МЧС, кроме одного, были направлены на спасение людей.
«То есть если бы вертолет МЧС прилетел спасать кита, это бы означало, что он не прилетел бы спасать каких-то людей. И я, конечно, люблю китов, но у МЧС все-таки немного другие приоритеты. <…> Как если бы горел дом, а пожарные спасали бы в первую очередь кота, пока его хозяева в одиночестве догорают», — добавил блогер.
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