Youtube-блогер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Усачев выложил на свой канал видео «Как врут российские СМИ», в котором обвинил журналистов в приукрашивании истории со спасением кита, севшего на мель в Хабаровском крае.

В ролике Усачев рассказал о том, что был в это время на острове Большой Шантар в составе экспедиции Mamont Cup 2017 и видел собственными глазами процесс спасения детеныша гренландского кита. В регионе не было никаких специалистов по морским млекопитающим, — утверждает он. Рядом с китом находились только работники национального парка, мониторившие обстановку.

«Сами подумайте: как они там могли оказаться? Кит сел на мель в случайной речке на случайном острове. Специалист должен на каждом из островов в России сидеть? У нас нет столько специалистов по морским животным! Прилететь они туда не могли, была нелетная погода. Приплыть на лодке? Мы туда шесть часов плыли, потому что был трехбалльный шторм», — заявил он.

При этом, спасатели приступили непосредственно к операции по вызволению морского животного из плена только после того, как участники Mamont Cup 2017 написали «пару постов» через спутниковый интернет. В свою очередь, российские СМИ назвали их «туристами», которые якобы пугали кита и мешали проведению спасательной спецоперации.