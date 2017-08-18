В теракте в Барселоне пострадала россиянка

В числе пострадавших в результате теракта в Барселоне, где 17 августа фургон наехал на пешеходов на пешеходном бульваре Рамбла, числится гражданка России, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Посольство и генконсульство в данный момент проверяют данные о пострадавшей, отмечает агентство. Имя россиянки не сообщается.

«Пока, по данным ситуационно-кризисного центра МИД, есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации», — пояснил агентству представитель ведомства Евгений Гайва. По его словам, «других данных о пострадавших россиянах пока нет, информация пока уточняется».

Информации о пострадавших среди организованных туристических групп из России к этому часу нет, сообщил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. «Что касается самостоятельных, кто там путешествует, сказать ничего не могу»,— сказал он.

Осауленко также отметил, что россияне пока не отказываются от туров в Барселону. «Я думаю, что отказы вряд ли будут. Если будут, то единичные, как показывает практика всех предыдущих событий в Европе», — добавил он.

Всего при теракте погибли и пострадали граждане 18 стран, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на властей Каталонии. В числе жертв граждане Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции. Издание La Vanguardia сообщило, что установлены личности четырех погибших иностранцев — троих граждан Германии и подданной Бельгии.

Днем 17 августа на туристов, совершавших прогулку по пешеходному бульвару Рамбла в Барселоне, наехал микроавтобус. В результате происшествия пострадали как минимум 100 человек, еще 13 погибли. В ночь на 18 августа в городе Камбрильс группа террористов на автомобиле Audi протаранила толпу пешеходов, ранения получили шесть человек. Пятеро предполагаемых террористов были убиты полицейскими. По предварительным данным, на террористах были надеты пояса со взрывчаткой. Полиция подтвердила связь теракта с Барселоной, ответственность за который взяла на себя группировка ИГ.

По материалам «ДП».