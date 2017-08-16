Россиян атаковал новый изощренный спам из Японии

В России распространяется новый вид телефонного спама. Об этом сообщают «Известия».

Технически он рассылается так: злоумышленники программируют систему, автоматически набирающую телефонные номера и сбрасывающую вызовы после первого гудка. Пользователь получает непринятый вызов с неизвестного номера, перезванивает и прослушивает рекламное объявление. По данным аналитиков, уже 65 % россиян получили подобные спам-звонки. При этом, ФАС и законодательство России не запрещает спамить подобным образом.

Представители мобильных операторов рассказали «Известиям», что изначально новый вид спама придумали в Японии. Он получил название Wangiri. В более изощренных вариантах, при ответном звонке на незнакомый номер со счета пользователя списывали деньги.