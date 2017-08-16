Более трети россиян совсем не употребляют алкоголь

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное теме употребления алкоголя. Эксперты пришли к выводу, что пить в России стали меньше — если в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 25% россиян, то в 2017 году — уже 39% (среди женщин и 18-24-летних — по 47%).

Выпивают время от времени 59% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц, а 44% потребителей говорят, что в последний год стали пить меньше (об увеличении объемов потребляемого алкоголя сказали лишь 4%). Два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16% респондентов, среди мужчин — 23% (против 11% среди женщин).

Все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей — так считают более трех четвертей опрошенных (80%). С тем, что существуют безвредные для организма алкогольные напитки, согласны только 15% респондентов, в качестве примера они называют различные вина.

«Важный тренд, который мы фиксируем на протяжении последних нескольких лет, — устойчивое снижение доли потребления, так называемых „бытовых наркотиков“. При этом речь идёт не только об алкогольной продукции, но и о потреблении табака. С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все большее распространение», — отметил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

По материалам «ДП».