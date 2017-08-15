Биткоин стал дороже «Роснефти»

Биткоин обошел по цене самую дорогую российскую компанию — «Роснефть». К середине 15 августа капитализация «Роснефти» стала меньше на $14 млрд.

Капитализация биткоина достигла $67 млрд. А капитализация «Роснефти» днем 15 августа составляет $53 млрд. Сейчас биткоин стоит $4115.

В 2017 году, после решения Минфина не вводить уголовную ответственность за оборот биткоина, Крым стал главным претендентом на легализацию криптовалют в России. В начале февраля интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил превратить Крым в российский Гонконг, запустив аналогичные криптовалютные биржи и легализовав обращение биткоина для физических и юридических лиц, зарегистрированных на полуострове.

В Госдуме предлагалось заменить международные платежи SWIFT системой расчетов в криптовалюте, но инициатива не получила развития из-за неопределенного статуса криптовалюты в России.

По материалам «ДП».

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