«Яндекс.Такси» введет платную страховку жизни пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» провел переговоры с «Ингосстрахом», РЕСО и ВСК о страховании жизни и здоровья пассажиров во время поездок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в интернет-отрасли. В компании Uber, договорившейся с «Яндексом» об объединении сервисов такси в России и ряде соседних стран, заявили, что также прорабатывают опцию страхования.

Представитель «Яндекс.Такси» заявил, что вопрос, как будет реализовано страхование пассажиров, пока обсуждается. «Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения», — заявил он, уточнив, что максимальная сумма выплаты по страховому случаю может быть в пределах 2 млн рублей. Перед массовым внедрением новый проект протестируют в трех-пяти городах.

При этом, цены могут подняться на «вполне подъемные» 3–5 дополнительных рублей за поездку. По словам директора по корпоративным отношениям сервиса «Fasten Россия» Александра Костикова, вопрос заключается в том, как будет реализовано страхование, «смогут ли страховщики обеспечить аналогичное страхование per ride вместо привычного ОСАГО, при этом доступное по цене».

По материалам «ДП».