Милана Кержакова рассказала о попытке убийства ее матери

На Наталью Тюльпанову, вдову бывшего сенатора Совета Федерации Вадима Тюльпанова и мать жены футболиста Александра Кержакова Миланы, совершено покушение. Об этом Милана Кержакова сообщила в Instagram.

Она добавила, что не знает виновника, но «уголовное дело ведется».

Она изначально также написала, что ее мать ударили кувалдой при выходе из гаража вечером 9 августа, но сейчас этой информации уже нет в посте.

Вадим Тюльпанов скоропостижно скончался в Петербурге 4 апреля 2017 года в возрасте 52 лет. Смерть сенатора Вадима Тюльпанова наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. Его падение в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке Кировского района было следствием проблем с сердцем.

По материалам «ДП».

 

 

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