Сегодня, 10 августа, первому мэру Ленинграда, вернувшему городу историческое название, исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея Анатолия Собчака мы вспомнили малоизвестные факты из его биографии: от любви к экстравагантным костюмам в клетку до трогательных отношений с дочерью Ксенией.
10 фактов об Анатолии Собчаке, которые вы не знали
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Ксения Собчак и Анатолий Собчак
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1
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Хотя интеллигентный Анатолий Александрович производит впечатление истинного петербуржца, родился он в Чите, а детство провел в Ташкенте. В Ленинград Собчак переехал, поступив на престижный юрфак ЛГУ, тогда еще носивший приставку «имени Жданова».
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2
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Блестящий юрист и правовед, он защитил докторскую диссертацию лишь со второго раз. Как вспоминает премьер Дмитрий Медведев, его аспирант и один из любимых учеников, на факультете к нему было «очень сложное отношение по двум причинам: во-первых, он действительно был яркий ученый, что не всегда плюс, а во-вторых, он был острый на язык, что стало потом достоянием всесоюзной гласности».
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Встреча с иностранной делегацией
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3
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В 1988-м Собчак, директор первого в Ленинграде юридического консультативного кооператива, начал вести ликбез-программу «О праве» на местном телевидении. Его стараниями страна начинала привыкать к таким понятиям, как права человека и правовое государство.
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4
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Дмитрий Медведев и другие аспиранты лично расклеивали в Ленинграде в 1989 году афиши с портретами Собчака и агитировали за него перед выборами народных депутатов СССР.
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День рождения Ксении,1992 год.
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5
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Анатолий Собчак любил ярко одеваться. Он поразил всех советских женщин в самое сердце в 1989-м, появившись на трибуне Съезда народных депутатов в светлом клетчатом пиджаке на фоне президиума в серых костюмах-шкафах.
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6
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Нынешний президент Владимир Путин весной 1995 года руководил избирательной кампанией Собчака в выборах на пост главы города. Должность тогда уже называлась «губернатор» вместо «мэра», а Ленинград стараниями Анатолия Александровича стал снова Санкт-Петербургом. Выборы были проиграны, и Путин ушел со всех своих должностей. По его словам, ему казалось удивительным, что Собчак «так наивно верит в какие-то идеалы» <…> «он человек, который умел мечтать».
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Дачный поселок Комарово, 1982
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7
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По воспоминаниям двоюродной сестры Ксении Собчак Аллы Усовой, в детстве та прислушивалась только к мнению отца, который был для нее непреклонным авторитетом. Даже ее любимую куклу звали Августиной, потому что день рождения папы был в августе.
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8
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В тяжелые и лихие 1990-е, когда культура находилась в бедственном положении, Собчак вошел в благотворительный Фонд поддержки БДТ и перечислял в него средства от своих авторских гонораров, в том числе за чтение курса лекций в Сорбонне.
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Людмила Нарусова и Анатолий Собчак с дочерью Ксенией в Анапе
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9
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До «тучных» нулевых Анатолий Собчак не дожил – первый мэр Ленинграда скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года. На его могиле на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры установлен памятник авторства Михаила Шемякина.
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Последняя книга Собчака вышла посмертно в 2015 году и посвящена развенчанию культа личности Сталина. По словам Людмилы Нарусовой, для него это было принципиально, поскольку «у сталинизма так и не было своего «Нюрнбергского процесса»».
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