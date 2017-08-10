10 фактов об Анатолии Собчаке, которые вы не знали

Хотя интеллигентный Анатолий Александрович производит впечатление истинного петербуржца, родился он в Чите, а детство провел в Ташкенте. В Ленинград Собчак переехал, поступив на престижный юрфак ЛГУ, тогда еще носивший приставку «имени Жданова».

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