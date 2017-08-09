В России планируют издать бесплатный учебник по сексу для подростков

Секс-блогер Татьяна Никонова объявила на своей странице в Facebook о сборе средств на создание бесплатного учебника «Наука секса для подростков». По ее словам, в книге будет собрана достоверная, полезная и проверенная специалистами в этой сфере информация о правилах согласия, удовольствии и безопасности в отношениях.

Автором иллюстраций к учебнику станет Ника Водвуд, а экспертами — психотерапевт Екатерина Сигитова, руководительница проекта «Насилию.нет» Анна Ривина и врач акушер-гинеколог Татьяна Румянцева.

«Необходимо учить подростков, как эффективно защищаться от инфекций и нежелательной беременности, как договариваться с партнёром и отстаивать собственные границы, как распознавать манипуляции и давление и обращаться за помощью, как не проходить мимо очевидного насилия, как переживать отказ, ревность и новые сложные чувства и как самостоятельно принимать решения, не оглядываясь на чужие ожидания. „Наука секса для подростков“ подойдёт и семьям, где о сексе говорить не принято, и тем, где ищут и обсуждают свежую и проверенную информацию», — рассказала Никонова в описании кампании.