Как потомки Чехова живут во Франции?

Антон: Конечно же и в России, и во Франции всех в первую очередь интересует степень нашего родства с великим писателем, особенно учитывая имя, которое дали мне родители. Я всем сразу отвечаю: Антон Павлович Чехов был кузеном моего прадедушки, так что назвать нас ближайшими родственниками классика точно не получится. Знаю, что в России живут потомки братьев драматурга, но мы с ними не знакомы. Должен признаться, что я ни разу не был даже в доме-музее Чехова в Москве - исправляюсь в ближайший приезд. Моя бабушка была дочерью великого русского врача Сергея Петровича Боткина — одного из самых известных людей своего времени в России. Знаменит он был, конечно, не только по причине создания им инфекционной больницы в Петербурге или открытия вирусной природы гепатита «А» - болезни, названной его именем. Профессора называют основоположником научной клинической медицины — он соединил лабораторную работу с врачебным делом. Его заслуги были признаны на высшем уровне: Боткин стал первым в истории этническим русским лейб-медиком, лечил Александра II и Александра III.

Шарль-Эврар: Прапрадед, Петр Чехов, происходивший из учительской семьи, стал участником студенческого либерального движения, был посажен в Петропавловскую крепость, затем сослан в Сибирь, а в 1905 году навсегда уехал из России в Францию. Там он окончил медицинский факультет, служил военным врачом во французской армии во время Первой мировой войны. А в 1917 году в Монпелье, в госпитале для раненных воинов русских экспедиционных войск, встретил свою будущую жену, Людмилу Боткину, добровольно помогавшую соотечественникам в качестве сестры милосердия. Она была дочерью знаменитого врача от его второго брака, с княжной Екатериной Алексеевной Оболенской.

Антон: Боткины были одним из самых знаменитых купеческих родов в Москве, породнившимся с другими такими же семействами — ведь у отца Сергея Петровича было 19 детей от двух браков. Так, два сына профессора медицины женились на дочерях Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи, одна из его племянниц вышла замуж за московского городского голову Николая Гучкова, а сестра Сергея Петровича стала матерью будущего знаменитого коллекционера Сергея Щукина. Боткины были очень культурной и образованной семьей, которые интересовались искусством, общественной и духовной жизнью своего времени. Московские купцы покупали работы Гогена, Пикассо, Матисса еще до того, как эти художники стали всемирно известны — они открывали их таланты. Когда я на недавней выставке в Fondation Louis Vuitton увидел собрание Щукина, которое обычно находится в Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина, то испытал гордость — ни у кого во Франции нет подобной коллекции. Меня до глубины души трогает, что наши предки дали правильный пример: вот что можно сделать, когда ты преуспел в жизни. Я рад видеть, что и сейчас в России есть успешные люди, которым важно поддерживать культуру и искусство, внося свою частичку в культурное наследие страны, вместо того чтобы приобретать частные самолеты, яхты и кутить в Сен-Тропе.