Как живет и куда путешествует потомок Миклухо-Маклая?

Наша ветвь рода идет от старшего брата всем известного ученого — Сергея, крупного юриста. И кроме его потомков, никаких других Миклухо-Маклаев на постсоветском пространстве нет. Эту двойную фамилию Николай Николаевич стал использовать во время своей учебы в Гейдельберге и Лейпциге: «Миклуха» звучало неблагозвучно для немецкого уха, и тогда молодой студент вспомнил семейную легенду о шотландском бароне Микаэле Маклэе. Он воевал на стороне поляков в битве при Желтых Водах в XVII веке, попал в плен к казакам, обрусел, женился и взял фамилию жены. Отправляясь в свою первую экспедицию на Новую Гвинею в 1871 году, путешественник получил паспорт от российского МИДа, в котором фамилия была юридически узаконена: писалась через «О» на конце первой ее части, с дефисом и прибавлением «Маклай». Мой прадед Сергей Николаевич по примеру младшего брата тоже стал Миклухо-Маклаем, потому что это была не блажь, а восстановление родового имени. После смерти Николая Миклухо-Маклая в 1888 году его вдова Маргарет, дочь бывшего губернатора британской колонии Новый Южный Уэльс, вернулась вместе с сыновьями Александром и Владимиром на родину, в Австралию, где их внуки и правнуки живут до сих пор — с ними там в начале нулевых встречалась моя тетя.

В нашей семье со времен Николая Николаевича не было этнографов — мой отец окончил географический факультет ЛГУ/СПбГУ, дед был доктором геологических наук и профессором того же вуза. Сам я окончил экономический факультет Университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича, учился маркетингу и менеджменту в США и Великобритании, владел бизнесом по оптовой торговле спортивными товарами, затем работал в крупном агропромышленном холдинге. Я с детства привык к определенному интересу к своему имени, который иногда приобретал анекдотические формы: так, в школьные годы я серьезно занимался парусным спортом и лишь недавно узнал, что мой партнер по команде на сборах в Севастополе за несколько копеек продавал нашим ровесникам возможность поздороваться «с живым Миклухо-Маклаем» — он только сейчас со смехом в этом признался. Сегодня тоже находятся люди, делающие бизнес на нашей фамилии: одна семейная пара, выдающая себя за потомков Николая Николаевича, открыла уже четыре посвященных ему музея на Украине — там жили наши предки, пока будущий отец этнографа, бедный малороссийский дворянин Николай Ильич Миклуха, не отправился пешком в Петербург, где блестяще окончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Когда я связался с этими предприимчивыми людьми, пытаясь выяснить степень нашего родства, они тут же перестали со мной общаться. Я за то, чтобы пропагандировать наследие ученого, но не понимаю, почему нужно искажать информацию и говорить неправду.