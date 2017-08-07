СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов написал заявление об увольнении. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно», — заявил источник агентства.

В свою очередь, актер Станислав Садальский в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что его приглашали сниматься в программе про Малахова «Прощай, Андрей», но он отказался.

Утром 7 августа журнал Elle со ссылкой на свои источники сообщил, что конфликт телеведущего с новым продюсером «Пусть говорят» произошел из-за его желания уйти в декретный отпуск. Якобы она потребовала, чтобы Малахов определился, телеведущий он или бэбиситтер. Это, по данным журнала, возмутило его.

На прошлой неделе канал BBC назвал истинной причиной ухода Малахова разногласия с новым продюсером «Пусть говорят» Натальей Никоновой. По данным телекорпорации, ведущий в разошелся с ней во взглядах на повестку ток-шоу. Якобы Никонова в преддверии выборов хотела видеть в нем больше политических тем. Позднее в тот же день источник ТАСС сообщил, что конфликт никак не связан с политикой. По его данным, Малахова не устроила манера руководства Никоновой.

Позднее СМИ назвали претендентов на замену Малахову. Это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

По материалам «ДП».