Наина Ельцина: «Борис Николаевич не умел давать сдачи»

Катерина Гордеева: Александр Николаевич, вот это молчание Ельцина длинное-длинное и очень сложное, тяжелое в «Советской элегии», и другое, уже домашнее, в «Примере интонации» — чем это вам было важно? О чем он молчит?

Александр Сокуров: Катенька, во-первых, далеко не один я снимал Бориса Николаевича, в Москве снято очень много. Великолепная работа у Рязанова, например, была. Вообще, вокруг Бориса Николаевича, его семьи было много блестящих, великолепных людей, которые помогали и с которыми можно было что-то обсудить, встретиться и по-человечески прожить момент исторический и личностный. Поэтому надо смотреть всю панораму того, что сделано, и что, я надеюсь, будет сохранено.

Большой человек молчит величаво. У Ельцина была гармония сущностного и материального значения.

Кстати, на что я обратил внимание, и сейчас Наина Иосифовна говорила об этом — он не был злобливым человеком. Он никогда, насколько я знаю, никому не мстил.

Наина Ельцина: Абсолютно.

Александр Сокуров: Никогда ни с кем не расправлялся. Вот это в том числе — часть национального характера и часть этой величавости. Большие мужчины, крупные большие мужчины — они, на самом деле, большие. Понимаете? У них всё значительное. Природа дает нам что-то особенное, когда дарит семье, жене, народу статных людей. И такие статные люди никогда не бывают пустышками. В чем-то, но они очень реализуются, в чем-то они очень полезны обществу, близким своим, и у них очень полезная жизнь, настоящая какая-то. В этом их особенность. Но молчащий человек — это сущность искусства, культуры. В молчании, действительно, высказывается больше.

Зайдите в Эрмитаж. Все картины молчат, да? Все молчат — и нам всё понятно.

Наина Ельцина: Я хочу добавить, чтобы снять лишние вопросы. К сожалению, Бориса Николаевича совершенно не знает молодежь и вообще люди в стране. Мы в Москву приехали, уже было ему 54 года, мне 53. То есть бóльшая часть жизни, самые активные годы становления и работа прошли в Свердловске.

Это человек долга всегда был. Он хорошо учился в школе, хорошо учился в институте, спортом очень много занимался. Он всё отдавал для друзей, был прекрасным организатором.

В строительном управлении в Свердловске работал — оно было лучшим в Свердловске. В домостроительном комбинате — он гремел по стране. Когда Борис Николаевич стал первым секретарем — редкие годы, когда у нас не было переходящего красного знамени ЦК и Совмина. Взрослые люди знают — это оценка работы области была. То есть всё было хорошо. Поэтому его не раз приглашали в Москву, когда он еще на стройке работал, в Министерство строительное звали.

Понимаете, он не работал ради должности, а до сих пор пресса говорит и пишет, что это была борьба только за власть, что он был властолюбивый. А этого совершенно у него не было. Он работал ради работы. Когда он был мастером, прорабом, если он сделал работу и ему уже становилось скучно на этом месте, он просто откровенно говорил: «Давайте мне бóльший объем работ». Он не говорил «Платите мне больше зарплату» или «Дайте мне больше власти», понимаете?

Он никогда не использовал власть ради власти. Но его требовательность чувствовали. А он молча руководил. Он никогда ни на кого не кричал, никогда в жизни не ругался матом ни на работе, нигде. Много раз на работе спорили, особенно когда он с заключенными работал, специально подстраивали, чтобы он выругался. Но такого не было никогда.

Сдача объектов у строителей или комбинат сдавали, Завод резинотехнических изделий в Екатеринбурге — и там на ящик коньяка спорили, что он придет отметить это событие в ресторан. Но он в жизни не задерживался на работе с кем-то что-то отметить. Всё это началось, когда он стал секретарем обкома — конечно, тут приемы начались, всё это было. А так он очень строг был и требователен. Поэтому его в Свердловске уважали.

Он был секретарем, у которого и свобода печати была. Но мы не давали тем для описания — о семье никогда никто не писал, и нас вообще не знали. Меня даже на работе первое время спрашивали: «Это родственник в обкоме?» Я говорила: «Однофамилец».

В общем, всё было иначе. А в Москву приехали, он написал заявление о выходе из кандидатов в члены Политбюро, его облили с ног до головы грязью. И вот так получилось, что мы полжизни прожили как в горном ручье купались, а в Москву приехали как в помоях оказались.

И теперь никто не знает, что он сделал, каким он был. А он построил очень много и сделал. Сейчас даже кто-то из Думы спросил: «А что он сделал?»

А на самом деле, он человек очень честный во всех отношениях, очень порядочный. Не потому, что он мой муж, а просто вот таким был человеком. Человеком долга. Ради власти он ничего не делал, и власть ему как таковая и не нужна была. Он пошел в Верховный Совет лишь только потому, что он походил на съезды и понял, что Россия вообще в загоне, на Россию не обращают внимания.

Однажды после встречи с избирателями он пришел и сказал: «Надо спасать Россию», я подумала: «Что это? Как такое?» Он избирался в Верховный Совет лишь только потому, чтобы поднять уровень России. Он считал, что он это сделает, хоть это было очень трудно.

Первый президентский срок — просто так получилось: он стал председателем Верховного Совета, а потом, когда после 1991 года страна распалась, все председатели стали президентами в республиках, мы — в последнюю очередь. На второй срок он не хотел идти, и вся семья была против. Но опрос показал, что если он не будет избираться, то побеждает Зюганов. А столько лет, здоровья было положено, чтобы после 1991 года страну вытащить из этой трясины. Конечно, было очень сложно, и ему это было трудно. Но он только ради того, чтобы не вернулось всё назад, пошел избираться на второй срок, а не ради того, что ему нужна была власть.

Сейчас его представляют абсолютно другим человеком. И поэтому тоже я и решила написать, как у нас в семье было, потому что в семье он тоже был главным. Он никого не ругал, никого не наставлял, но его отношение к работе воспитывало детей. Я тоже добросовестно относилась к работе, любила ее, и дети тоже это видели.

А потом он написал книгу о своем президентстве, там показана вся правда о 90-х, ничего не приукрашено. Там все, как на самом деле было, какие были люди, как он с ними работал, кого поощрял, кого наказывал. Но еще раз повторю, он никому не мстил никогда. Он мог уволить человека, только если он по профессионализму не подходит или себя уже исчерпал. Но он старался устроить так, чтобы человеку не хуже было, а лучше, и он переживал неделями, что он уволил этого человека.

Внешне Борис Николаевич, конечно, был совершенно другим. И не скажешь, что он такой добренький.