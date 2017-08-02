Ударивший журналиста НТВ мужчина получил уголовное дело

Прямой эфир с празднования Дня воздушно-десантных войск в Москве, во время которого корреспондент телеканала НТВ Никита Развожаев получил удар в челюсть от нетрезвого хулигана, закончился уголовным делом. Инцидент квалифицировали как побои, сообщила 2 августа прокуратура столицы.

Конфликт произошел во время прямого включения из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Бородатый мужчина в белой футболке с надписью «Оплот» (вооруженное подразделение, сформировавшееся в Донецке в 2014 году, подконтрольное главе самопровозглашённой ДНР Александру Захарченко) вмешался в эфир, а на просьбу журналиста прекратить — ударил того кулаком по лицу. Наблюдавшие за этим десантники никак не вмешались в ситуацию. Обидчик корреспондента вскоре был задержан правоохранителями.

Пользователи сети смогли найти страницу ударившего корреспондента мужчины в сети «Вконтакте» — судя по информации на ней, Колобок Ярославкин ранее бывал задержан полицией, является поклонником националистической и религиозной организации «Сорок сороков», активно участвует в жизни правого сообщества «ОФ Глум», а также, вероятно, является членом фанатской группировки «Белка фронт».

По материалам «Фонтанки».