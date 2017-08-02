Авиакомпании прокомментировали возможность отмены бесплатного багажа

Согласно закону, подписанному Путиным 31 июля, авиакомпании будут сами решать, включать ли бесплатный провоз багажа в стоимость невозвратных билетов. Закон вступит в силу 1 октября. На данный момент авиакомпании обязаны предоставить бесплатный провоз как минимум 10 кг сумок и чемоданов.

Как пишут «Ведомости», «Аэрофлот», S7 и UTair менять систему тарифов в связи с поправками не планируют. «Наша система тарифов удобна, пассажиры к ней привыкли», – объяснил представитель S7 изданию. «Норму тарифа «Лайт» – до 10 кг в салоне самолета – снижать не планируем», – пояснил коммерческий директор UTair Павел Пермяков. «Мы анализируем рынок и предложение конкурентов, если увидим потребность в тарифах без обязательной нормы багажа, можем их ввести», – добавил представитель компании «Аэрофлот».

Что касается лоукостера «Победа», то скоро компания представит новые правила и тарифы — авиаперевозчик планирует значительное снижение цен как на перелет, так и на провоз багажа. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

По данным портала «Туту.ру», средняя стоимость авиабилета в два конца по России составляет 14265 рублей. Стоимость же невозвратного билета значительно ниже — 10773 рубля.



