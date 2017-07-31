Телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала». Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК, и корреспондент «Настоящего времени» Егор Максимов.

Источники РБК считают, что увольнение ведущего связано с его конфликтом с продюсером ток-шоу «Пусть говорят», которая вернулась на канал после 9-летнего перерыва. Ее имя не уточняется. Также известно, что сотрудники ток-шоу уходят на работу на телеканал «Россия 1», на котором показывают «аналог «Пусть говорят» — передачу «Прямой эфир». Ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников недавно стал гендиректором телеканала «Спас» и уходит с ВГТРК.

На данный момент ни сам Малахов, ни представители каналов никак не комментируют ситуацию.

Андрей Малахов проработал на «Первом канале» в качестве ведущего ток-шоу с 2001 года. Ранее его передача называлась «Большая стирка». В рейтинге Forbes ведущий занял 30-место с доходом в 1,2 миллиона долларов.