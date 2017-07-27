Forbes назвал самых богатых российских знаменитостей

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских знаменитостей. Возглавил его хоккеист Александр Овечкин, заработавший $14 млн. Он входит в топ-5 рейтинга с 2009 года. На второй строчке оказался также хоккеист Евгений Малкин с состоянием $9,5 млн, замыкает тройку лидеров еще один хоккеист Сергей Бобровский — $8,5 млн.

Также в пятерку богатейших знаменитостей вошли Анна Нетребко — $7,5 млн и «король российской эстрады» Филипп Киркоров с доходом $7,4 млн.

В десятку рейтинга попали Тимати — $6,6, Григорий Лепс, состояние которого оценено в $6 млн, Дима Билан — $6 млн, «Би-2» — $5,7 млн и Сергей Шнуров с доходом $5 млн

Также в число богатейших российских знаменитостей вошли Егор Крид ($4 млн), Ксения Собчак ($2,1 млн), Баста ($2,6 млн), Ольга Бузова ($2,2 млн), Александр Кокорин ($4 млн), Земфира ($5 млн), Максим Галкин ($4,8 млн) и другие.

По материалам «ДП».