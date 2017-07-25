Минтранс пояснил собственную инициативу о запрете на провоз части вещей в ручной клади. Пассажирам не будут запрещать провозить ноутбуки, телефоны, зонтики, верхнюю одежду и видеокамеры, если они входят в положенные 5 кг ручной клади.

Как сообщило ведомство «Собака.ru», пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полёте, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что, как правило, и провозят с собой в салон самолета.

«Оптимизация данного перечня проведена на основе исследований, выявивших наименее востребованные предметы, которые пассажиры обычно берут с собой на борт самолета помимо ручной клади», — добавили в ведомстве.