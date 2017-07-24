На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Большой четверки» мобильных операторов отменить внутрироссийский роуминг в течение 14 дней. Мы поговорили с представителями мобильных операторов, почему ультиматум ведомства поставил их в тупик, и попросили ФАС разъяснить позицию.
Команда ФАС: отменят ли все-таки внутренний роуминг?
Чем недоволен ФАС?
ФАС посчитал, что операторы предлагают абонентам условия, при которых более дорогой тариф уменьшает разницу в ценах на услуги сотовой связи дома и в поездках. «Перемещаясь в другой регион страны, находясь в сети своего оператора, абонент получает совершенно другие ценовые условия, нежели в домашнем регионе, причем чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках.
Анализ ФАС России показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, смс, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована», — сказано в пресс-релизе ФАС от 17 июля 2017 года.
С чем несогласны операторы?
Пресс-служба МТС отказалась официально комментировать ситуацию, однако один из сотрудников компании на условиях анонимности согласился рассказать об этом: «Технически это невозможно — за две недели переписать все тарифы под отмену внутреннего роуминга. Кроме того, ФАС не учитывает целый ряд законов о связи. У нас внутри компании считают, что «уровняловка» цен по всей России ударит прежде всего по регионам. Если для Москвы и Петербурга, где стоимость услуг связи и так высока, это будет выгодно, то для остальных субъектов РФ нововведение обернется повышением цены», — сообщил он сайту «Собака.ru»
Цены для абонентов повысятся или понизятся?
В статье расходов мобильных операторов так или иначе существует так называемое «приземление» трафика в локальных сетях — например, на Крайнем Севере или Дальнем Востоке за прохождение звонков в спутниковых сетях компания тратит более 300 рублей за минуту, в других регионах это стоит от 1 до 1,5 рублей за минуту. Сюда же необходимо добавить и собственные расходы компании на организацию звонка и минимальную маржу — само по себе соединение не должно быть убыточным. Представитель «Мегафон» объяснила, что несмотря на эти условия, компания постарается сделать все возможное, чтобы цены на связь не выросли.
«Жители нашей страны очень разные: для многих из них 100 рублей в месяц — это предельный размер ежемесячных расходов на связь. Таких абонентов очень много, особенно в регионах. Поддерживать низкую цену позволяет в том числе различный подход к тарификации — например есть для тех, кто достаточно много ездит. Привести все к единому знаменателю — это красиво только на бумаге. На деле это примерно как заставить покупать автостраховку всех жителей страны, а не только автолюбителей», — уточняет Кермен Манджиева.
Минкомсвязи в лице директора департамента внешних коммуникаций Екатерины Осадчей считает, что тарифы вырастут. Того же мнения придерживается и министр связи Николай Никифоров.
В ФАС нам объяснили, что будут контролировать возможное повышение основных тарифов.
Так кому это выгодно?
По статистике «Мегафона» и МТС, лишь 5-7% россиян регулярно используют роуминг и много путешествуют. «Получается, что оставшиеся 93% абонентов будут спонсировать связь небольшой но активной прослойки населения», — рассказал анонимный сотрудник МТС. «Как правило, они пользуются пакетными тарифами, где уже несколько лет связь стоит одинаково как в поездках, так и в домашнем регионе. Для пользователей архивных тарифов мы также предусмотрели возможность снижать стоимость связи в поездках по стране и ввели тарифные опции. Сегодня порядка 80% выезжающих за пределы домашнего региона подключают опции или имеют пакетные тарифы, где связь в поездках и дома стоит одинаково», — добавила Кермен Менджиева. Сотрудник МТС же недоумевает, почему остальные пользователи должны испытывать сложности из-за предписания ФАС: «По сути, это будет налог на путешествие. Очевидно, что в ближайшее время эта история будет развиваться, там слишком много открытых вопросов»
В какие сроки это произойдет?
В свое время страны Европы после объединения в Евросоюз готовились к отмене роуминга несколько лет (его отменили 15 июня 2017 года — Прим. ред.), и это при том, что уровень цен у них на связь выше российских. В компании «Мегафон» считают, что такой длительный переход отчасти связан с тем, что операторам необходимо высчитать потенциальные потери и распределить их по остальным тарифам. «ФАС знает эту специфику. Предоставлять нашим операторам столь короткий срок – 2 недели – как минимум нелогично. Для того, чтобы уровнять тарифы, необходимо нестандартное техническое решение, которое требует проработки и мы сейчас этим занимаемся. Изменить нужно порядка 3 тысяч тарифов по всей стране, изменение каждого из них занимает до пяти рабочих дней», — подчеркивает Кермен Менджиева.
Пресс-секретарь ФАС Анна Орлова настаивает, что для мобильных операторов требование об отмене роуминга не стало новостью — во время круглых столов ведомство регулярно обсуждало с ними эту возможность.
Требование ФАС пока носит предупредительный характер — операторам дают время подумать. В случае если это требование перерастет в соответствующие поправки в закон о защите конкуренции, то в данном случае ведомство станет инициатором соответствующих проверок, и последствия для мобильных операторов окажутся куда более существенными.
Могут ли операторы противостоять ФАС?
Теоретически — могут. ФАС в нашей стране является органом исполнительной власти, согласно статье 52 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" решение или предписание антимонопольного органа можно обжаловать в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.
Более того, операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова сегодня сообщила, что компания готова судиться с ФАС — пишет ТАСС.
На момент подготовки материала редакции не удалось получить каких-либо комментариев от компаний «Билайн» и «Теле2».
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