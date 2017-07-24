Команда ФАС: отменят ли все-таки внутренний роуминг?

Цены для абонентов повысятся или понизятся?

В статье расходов мобильных операторов так или иначе существует так называемое «приземление» трафика в локальных сетях — например, на Крайнем Севере или Дальнем Востоке за прохождение звонков в спутниковых сетях компания тратит более 300 рублей за минуту, в других регионах это стоит от 1 до 1,5 рублей за минуту. Сюда же необходимо добавить и собственные расходы компании на организацию звонка и минимальную маржу — само по себе соединение не должно быть убыточным. Представитель «Мегафон» объяснила, что несмотря на эти условия, компания постарается сделать все возможное, чтобы цены на связь не выросли.

«Жители нашей страны очень разные: для многих из них 100 рублей в месяц — это предельный размер ежемесячных расходов на связь. Таких абонентов очень много, особенно в регионах. Поддерживать низкую цену позволяет в том числе различный подход к тарификации — например есть для тех, кто достаточно много ездит. Привести все к единому знаменателю — это красиво только на бумаге. На деле это примерно как заставить покупать автостраховку всех жителей страны, а не только автолюбителей», — уточняет Кермен Манджиева.

Минкомсвязи в лице директора департамента внешних коммуникаций Екатерины Осадчей считает, что тарифы вырастут. Того же мнения придерживается и министр связи Николай Никифоров.

В ФАС нам объяснили, что будут контролировать возможное повышение основных тарифов.