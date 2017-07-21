Медиаменеджера Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев был лишен российского гражданства еще 2 февраля 2017 года по решению Министерства внутренних дел. Об этом сообщил портал РБК со ссылкой на письмо Кудрявцеву от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой.

Кроме того, в распоряжении РБК оказался акт об изъятии добровольно сданного паспорта, датированный 16 марта. Его семья владеет российским изданием «Ведомости».

 Демьян Кудрявцев должен был приехать в Петербург,чтобы принять участие в июльских диалогах проекта «Открытая библиотека» вместе с генеральным директором проекта Meduza Галиной Тимченко.

Сам Кудрявцев для комментариев не доступен.

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