Мобильным операторам приказали отменить роуминг

Федеральная антимонопольная служба потребовала от крупнейших российских сотовых операторов в течение 14 дней отменить внутрироссийский роуминг. Предупреждения от ведомства получили ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл».

В действиях компаний выявили нарушения закона о защите конкуренции, которые «выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России». ФАС пришла к выводу, операторы предлагают абонентам условия, при которых более дорогой тариф уменьшает разницу в ценах на услуги сотовой связи дома и поездках. Например, если потребитель приобретает самый дорогой пакет, то он не доплачивает при выезде за пределы домашнего региона. Если же абонент является владельцем тарифного плана за среднюю цену, то объем минут, СМС и Интернета у него действует только в домашнем регионе, а в национальном роуминге ему приходится платить согласно базовым тарифам.