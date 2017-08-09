«В России без прописки у тебя нет никаких прав» — как «Ночлежка» Григория Свердлина помогает бездомным

В отношении к бездомным есть огромное количество стереотипов. Так, их представляют людьми, которые без конца пьют и плохо пахнут. Перед тем как взяться за работу в «Ночлежке», я много лет ездил волонтером на «Ночном автобусе» организации и всегда спокойно относился к физиологическому дискомфорту. Я не буду притворяться, что нуждающийся в помощи благоухает розами, — маску надену, если что. Но почему же этому человеку не налить тарелку супа? С 2010 года я стал администрировать пункты обогрева «Ночлежки», и меня изумило, что в очереди стояли прилично одетые люди. При этом их не смущали спартанские условия внутри: пенка на полу, все спят вповалку. Есть очень много тех, кто выглядит цивилизованно, неотличим в толпе, — они следят за собой, у них есть работа, но нет жилья. Человек мог снимать койку в общежитии за 150 рублей в сутки, потом ему не заплатили, и он отправился спать в подъезд. В городе около 60 тысяч бездомных, а в нашем приюте всего 52 места. И если нам, не дай бог, придется выбирать между кандидатами, то мы скорее поселим не того, кто хочет недельку пожить под крышей с горячим душем, а того, кто лишился жилья недавно. Пусть остается у нас хоть три месяца, восстановит паспорт, найдет работу, получит зарплату и вернется к обычной жизни. Иногда у нас и год живут — для получения инвалидности, к примеру, нужно собрать не меньше тридцати документов. Еще на стадии заселения проговариваем план: куда движется человек. Приют мы рассматриваем как проект, который мотивирует и помогает выбраться с улицы, а не просто пристанище. Поэтому у нас работает социальная и юридическая консультация, сотрудники которой пропускают через себя больше всего человеческого горя.

Мы хотим разрушить ложные мнения и будем бить в эту точку, пока существуем. Проводим благотворительные концерты «НочлежкаFest», где о проблеме говорят Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук. Снимаем вирусные ролики, например «Ой, мороз, мороз» с Сергеем Шнуровым. Запустили в соцсетях тест «Индекс уязвимости», пройдя который вы можете узнать, насколько вам угрожает бездомность. Организовали наружную рекламную кампанию «Проверка зрения», где среди букв разного размера зашифровали биографии жителей «Ночлежки», чтобы научить видеть в них людей. Наши волонтеры рисуют граффити — сколько людей ежегодно умирает на улице. Режиссер Михаил Патласов придумал спектакль «Неприкасаемые» по историям жильцов нашего приюта и поставил его с профессиональными актерами. До «Ночлежки» я был бренд-менеджером в крупной компании, поэтому знаю, как привлечь внимание к продукту. Но наши акции — не погоня за актуальными способами продвижения: мы не можем выкупить прайм-тайм на Первом канале, поэтому приходится искать нестандартные ходы. Они привлекут внимание СМИ, а те транслируют нашу позицию горожанам. Такой партизанский маркетинг.