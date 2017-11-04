Забота проводниц

Общение с проводницами — важнейшая часть ритуала поездки в плацкарте. В купейных вагонах проводницы работают по принципу горничных в отелях, это неинтересно, а в демократических вагонах постоянно взаимодействуют с пассажирами, раздавая белье, утихомиривая пьяных и возя тряпкой по ногам едва проснувшихся. Символ строгой материнской заботы проводницы — «стакан чаю» (с.) в оловянном подстаканнике. Правда, эта культура начала потихоньку умирать задолго до смерти плацкарта: в последние годы все уныло брели с пластмассовыми стаканчиками к безликому кулеру с кипятком. Проводницы плацкартных вагонов всегда были готовы взять на борт не обеспеченного билетом бедолагу. Которому, однако, приходилось зачастую взбираться на третью, багажную полку Иностранцы, которым случается объяснять данный феномен, не в силах вообразить, как можно 2 суток ехать, к примеру, до Тюмени, в эфемерном пространстве под вибрирующим потолком.