Прощай, плацкарт! 9 вещей, по которым мы будем скучать

Советская эпоха как феникс умирает в очередной раз. Отменить плацкарт грозились еще три года назад, а с 3 ноября 2017 года продажу билетов на них приостановили, правда, с формулировкой «временно». Мы с головой ушли в ностальгию и вспомнили вареные яйца, проводниц, бенефис пьяных дембелей и другие артефакты прекрасной эпохи.

Пищевые ритуалы

Первое, что принимается делать типичный пассажир плацкартного вагона после того, как поезд трогается, — это лихорадочно питаться. На крошечный столик вытаскиваются курица-гриль в промасленной бумаге, вареные яйца, лучок, бутерброды с сервелатом и прочие огурцы-помидоры-сало. Есть что-то в этом чревоугодии нервное, пугливое. Некоторые проницательные антропологи объясняют все атавизмами крестьянского сознания: еще каких-то пару поколений назад Россия была преимущественно сельской страной, большинство жителей которой передвигались по железным дорогам крайне нечасто. А еда, как известно, для традиционного человека, — символ надежности и прочности, а также жертва, призванная умиротворить непонятного Железнодорожного Бога.

 

Забота проводниц

Общение с проводницами — важнейшая часть ритуала поездки в плацкарте. В купейных вагонах проводницы работают по принципу горничных в отелях, это неинтересно, а в демократических вагонах постоянно взаимодействуют с пассажирами, раздавая белье, утихомиривая пьяных и возя тряпкой по ногам едва проснувшихся. Символ строгой материнской заботы проводницы — «стакан чаю» (с.) в оловянном подстаканнике. Правда, эта культура начала потихоньку умирать задолго до смерти плацкарта: в последние годы все уныло брели с пластмассовыми стаканчиками к безликому кулеру с кипятком. Проводницы плацкартных вагонов всегда были готовы взять на борт не обеспеченного билетом бедолагу. Которому, однако, приходилось зачастую взбираться на третью, багажную полку Иностранцы, которым случается объяснять данный феномен, не в силах вообразить, как можно 2 суток ехать, к примеру, до Тюмени, в эфемерном пространстве под вибрирующим потолком.

 

Коробейники

Во время остановок на вокзальных и полустаночных перронах торговали и торгуют чем угодно: от пирожков с брусникой до гжелевских ложек. Самый же душераздирающий товар перронных коробейников — гигантские мягкие игрушки, особенно распространенные в городе Жлобине по минскому направлению. Один из самых галлюционаторных эпизодов великой кинокартины Киры Муратовой «Настройщик» — это сцена с плюшевыми тиграми, слонами и крокодилами, лезущими в вагонные окна.

 

Легенды о знаменитостях

С гигантской сетью советских железных дорог, конечно, связано множество занятных мифов и легенд. Одна из самых красивых баек повествует о Дэвиде Боуи, который 40 лет назад, возвращаясь с японских гастролей, зачем-то ехал много дней в Транссибирском экспрессе из Хабаровска в Москву. Сам рок-идол не раз вспоминал, как он выходил из вагона в ярко-желтой шубе, вызывая оторопь граждан. Конечно, ехала звезда в каком-нибудь комфортабельном СВ, но не хочется отказываться от фантазии, что певец-инопланетянин прочувствовал всю тяжелую мощь плацкартного.

 

Дембеля

Сильно выпивших людей в плацкартных вагонах в принципе было хоть отбавляй на любом маршруте, в любое время года и суток. Но особый аттракцион — ехать вместе с дембелями, которые празднуют окончание отбытие священного долга перед Родиной. В ассортименте весь набор сильных ощущений (слуховых, зрительных и обонятельных), а еще путаные рассказы про службу, джигитовка и появляющийся под занавес полицейский патруль, высаживающий невменяемых рядовых запаса на пустынном полустанке.

 

Русская тоска

Поездка на дальнее расстояние по России, причем при условии отсутствия излишнего комфорта, — наиболее верный способ испытать экзистенциальную тоску. Бедную сиротливую красоту русских пейзажей и хтонь постсоветских железнодорожных станций описывать можно бесконечно, но достаточно вспомнить первую строчку из одной старой песни Бориса Гребенщикова: «8 200 верст пустоты, а все равно нам негде ночевать».

 

Разговоры за жизнь

Известный эффект особой коммуникабельности, охватывающей людей в обществе незнакомых попутчиков, в плацкартной общаге усиливается в разы. По сути, советский эконом-класс поездов был уникальным местом встречи граждан из разных социальных кругов: от пытающихся тихо пережить путешествие безропотных интеллигентов и хлопотливых пенсионерок до повидавших виды слесарей и студентиков с гитарками.

 

Плацкартное искусство

Массовые вагоны вдохновили множество писателей, кинорежиссеров и даже современных художников (из творчества последних можно вспомнить инсталляцию Ильи Кабакова «Красный вагон»). В советское время было снято множество фильмов — от посконных детективов до светлых мелодрам — сюжет которых так или иначе связан с народными вагонами.

 

Тотальное радио

Плацкартный вагон был начинен всевозможными советскими артефактами. Главным из которых была радиоточка, то есть такая дырка над никогда толком не закрывающимся окном, из которой в 8 утра на тебя начинает орать радио «Маяк», а в отдельных злостных случаях — и вовсе «Русский шансон».

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Комментарии (7)
Автор: sobaka
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Комментарии (7)

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  • Игорь Березовский 28 нояб., 2014
    очень люблю плацкарты. воздуха больше, с кем то познакомишься, время быстрее течёт и веселее. И еда вкусна в поезде. Перед посадкой полдня не ешь. нервничаешь, готовишься.и как тут не разложить скатерть -самобранку? Это здорово!
  • Татьяна Лауринайтене 28 нояб., 2014
    сколько презрения!! это писал человек который ненавидит Россию они копаются в нашем прошлом .пытаясь найти как можно больше грязи .кушали полохо ,пейзажи плохие !ВРЕШЬ. поезда были прекрасные я вспоминаю с тоской каждая поездка была радостью . когда мы вытравим этих поддонков из своей жизни когда они перестанут нас пачкать ПОЧЕМУ МЫ РАЗРЕШАЕМ ЭТО?????
  • Алла Мокеева 28 нояб., 2014
    Люди едят, садясь в поезд, по уважительным причинам. Просто посадке в поезд предшествует, как правило, нервный и хлопотный период: беготня по делам, сборы, тревоги, добирательство до этого самого поезда. У нас это всегда и долго, и тяжело, и далеко. Не в европах, чай, где все в двух шагах. Набегавшись за день по чужому городу без маковой росинки за целый день, плюхнешься наконец в плацкарт и, конечно, достанешь бутерброд! Нет, блин, умри с голоду, но изображай из себя леди перед всякими снобами! Ну нельзя же до такой степени презирать людей: ах, эти совки... ели... в плацкартах... курицу в бумажке... вот быдло, никакого политесу и манер! А с дембелями вообще отлично ехали - всю ночь сидели толпой в нашем плацкарте и болтали за жизнь. Хорошие мальчишки, ехали по домам с севера. Отличная вещь - плацкарт. Там можно многое узнать о жизни и о людях, не сходя с одного места.
  • Евгений Гуров 28 нояб., 2014
    Вы бы еще вспомнили общие вагоны послевоенных годов, чем смеяться над плацкартом, который был во всех приличных странах. В советское время начало 80-х годов народ больше старался брать купейное место. И это уже с развитием "перестройки" и "развитой демократии" плацкарт опять стал в моде.
  • Эдуард Рябов 28 нояб., 2014
    Дембеля вам не нравятся? С вахтовиками покатайтесь с севера. Вам дембеля в счастливых снах снится будут.
  • Андрей Ii 28 нояб., 2014
    какой прощай!? это есть и будет! только вагонов меньше стало) каждый год езжу и на 15 год уже купил! тем более в кризис все будут ездить в плацкарте!
  • Александр Суворов 27 нояб., 2014
    это точно

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