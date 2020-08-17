«Диктатор держится из последних сил»: Саша Филиппенко, IOWA, Илья Чех и другие петербужцы — о ситуации в Беларуси

Писатель

«Диктатор держится из последних сил и, кажется, не понимает, что происходит — но мы видим, что времена Лукашенко заканчиваются. Он ищет какие-то угрозы, но на самом деле беларусы просто сделали свой выбор.

Среди моих знакомых есть люди, которых задержали: например, Саше Василевичу, директору Publicis Hepta Group и совладельцу минского The Village, дали 15 суток ни за что. Но сейчас вопрос близости уже не важен: каждый беларус, который сидит в тюрьме или подвергся пыткам — наш друг. В стране есть избитые граждане, многие беларусы пропали без вести, и мы не знаем, что с ними происходит. Люди находятся в тюрьмах и их не выпускают до сих пор. Сейчас все беларусы солидарны, все друг другу — родственники и близкие. Мы видим ужасное: каждый день люди подвергаются пыткам карателей. Мы должны говорить об этом, а все, кто занимался пытками, должны ответить.

Все беларусы сейчас, с одной стороны, счастливы — они понимают, что режим закончился. С другой стороны, ни у кого нет иллюзий, что завтра они начнут жить в Швейцарии. Все понимают, что Лукашенко оставляет страну в очень сложной экономической ситуации, и впереди долгие годы реформ и перемен. Никто не ждет, что сразу станет просто. Безумные диванные комментаторы пишут: «Вы не понимаете, что сейчас будет. У вас был какой-то порядок». Они, видимо, думают, что чтобы убирать улицы, нужно людей в камерах пытать.

Очевидно, что передача власти — это уже вопрос времени. Все это может затянуться на день, неделю или месяц — протест уже просто не может заглохнуть. Люди готовы требовать свободы столько, сколько потребуется. Протестует вся страна — это солидарность не интеллигентов, поэтов или писателей. Встали все заводы в стране — этого никогда не было в Беларуси. Момент невозврата пройден: Лукашенко уже невозможно представить президентом республики ни в каком виде. Я смотрю на то, как он сегодня бросался на людей на заводах, как он после всего, что мы видели вчера, продолжает говорить, что протестует 150 человек, и это погоды не играет — он или невменяемый или пытается изображать невменяемого.

Я счастлив за страну, хотя мне сложно не быть там — очень хочу поскорее оказаться дома».