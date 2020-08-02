В Петербурге прошел самый массовый полумарафон «ЗаБег» — в нем участвовали 8 тысяч человек

Участники стартовали в девять утра: они бежали от Исаакиевского собора по Английской набережной, через Васильевский остров, по Петроградской стороне и мимо Петропавловской крепости. Финишная прямая начиналась у Дворцовой набережной и заканчивалась у Адмиралтейства в Александровском саду.