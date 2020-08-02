В это воскресенье, 2 августа, прошел самый массовый российский полумарафон «ЗаБег.РФ. Только в Петербурге в нем участвовали более 8 тысяч человек
В Петербурге прошел самый массовый полумарафон «ЗаБег» — в нем участвовали 8 тысяч человек
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⠀ 10...9...8... как же мне нравится этот отсчёт на старте, просто восторг ❤ ••• ⠀ Когда бегут 85 городов по всей стране от Калининграда до Камчатки, 11 часовых поясов и 1 старт для нескольких тысяч человек, у которых одна цель на ближайшие полчаса/час!). ⠀ ⠀ #Забег #ЗабегРФ #Забег2020 #странаводномритме #бежитвсястрана #бежитвсяРоссия #zabegrf #ябегу #несидимдома #run
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10 км позади! Я горжусь собой! Моё время 56.01! Мой личник улучшился на 2 минуты! Я очень рада! #mylife #забегрф #мойгород #бегузапитер #run #saintpetersburg #забег #мыможембольшечемдумаем #идувперед #язнаюямогу #санктпетербург #mycity #бег #лигагероев #zabegrf #heroleague #мояжизнь #всемусвоевремя #странаводномритме #бежитвсяроссия #russiarunning
Участники стартовали в девять утра: они бежали от Исаакиевского собора по Английской набережной, через Васильевский остров, по Петроградской стороне и мимо Петропавловской крепости. Финишная прямая начиналась у Дворцовой набережной и заканчивалась у Адмиралтейства в Александровском саду.
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@zabegrf , это было здорово! Второй официальный оффлайн старт после пандемии и изоляции. По организации чувствовалось, что на скорую руку собрались. В целом бежалось неплохо, встретились даже те, с кем бежали год назад на #забегбелыеночи . Результат уже не такой грандиозный, но достойный. Спасибо за организацию, компанию, отличное настроение! До встречи на следующих стартах! У меня лично это будет #длинныеаллеи2020 от ребят из @gatchinahalfmarathon #забегрф #забег #санктпетербург #впитеребегать #бегузаЗенит #забегрф #лигагероев #странаводномритме #бежитвсястрана #бежитвсяРоссия #zabegrf #heroleague
Полумарафон прошел также в 85 городах России в 11 часовых поясах. Он может попасть в книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое событие, в котором участвовали наибольшее количество городов.
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