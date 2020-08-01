Смольнинский районный суд Петербурга на трое суток продлил срок задержания вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Суд в Петербурге продлил срок задержания вдове рэпера Картрайта
В пресс-службе также уточнили, что первичная причина смерти украинского рэпера пока не установлена, а женщина свою вину не признала. «Ходатайство о продлении задержания заявили адвокаты — для сбора документов о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали», — говорится в сообщении.
Следствие считает необходимым арест Кохал, поскольку преступление особо тяжкое. Кроме того, обвиняемая не имеет постоянной регистрации в Петербурге и может скрыться или оказать давление на свидетелей, несмотря на то, что их круг пока не определен.
Напомним, в квартире на Невском проспекте нашли мертвым рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительным данным, причина смерти — передозировка наркотиками, задержана жена музыканта. В ее холодильнике нашли пять пакетов с частями тела.
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