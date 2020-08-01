Суд в Петербурге продлил срок задержания вдове рэпера Картрайта

В пресс-службе также уточнили, что первичная причина смерти украинского рэпера пока не установлена, а женщина свою вину не признала. «Ходатайство о продлении задержания заявили адвокаты — для сбора документов о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали», — говорится в сообщении.