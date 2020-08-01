«Это жуткий позор!»: главный петербургский яхт-клуб на Петровской косе закрывают. Что об этом известно?

Владимир Дербин

Глава Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Сейчас выполняется решение Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области от 2011 года – мы снимаем понтоны и временно закрываем яхт-клуб. Жаль, что это произошло летом, во время парусного сезона, а не весной или осенью. Ничего хорошего в этой ситуации нет, но клуб обязан его исполнить, я подписал соответствующее распоряжение.

Надеюсь, что клуб сможет снова открыться, тем более, что в этом году ему исполнилось 160 лет. Мы будем добиваться заключения договора о водопользовании, которого сейчас нет. Почему? Раньше территория яхт-клуба была в федеральном ведении, с государством у нас договор был, а затем ее отдали в ведение регионов, а с городом договора уже не было. Я считаю, что в сложившейся ситуации виноват Сергей Алексеев, президент Санкт-Петербургского парусного союза. При его участии развалилось уже три яхт-клуба в городе и теперь происходит попытка развалить четвертый. Видимо, для того, чтобы застроить эту территорию жильем.

Никита Бриллиантов

потомственный яхтсмен, организатор благотворительной регаты «Свет. Дети»

По слухам, главе Федерации профсоюзов позвонили из Генпрокуратуры РФ и сказали, что если клуб не будет закрыт до понедельника, то он отправится в СИЗО. Поэтому случилось неизбежное. В результате, мы все оказались в совершенно идиотской ситуации. Моя яхта сейчас в море, сегодня она участвует в гонке, а мое швартовочное место на Петровской косе демонтировали. Будем швартоваться прямо на одной из набережный города, с помощью якоря - это не совсем безопасно, но как временное решение - подойдет. Еще сейчас срочно решаем, где будут швартоваться яхты, которые будут завтра участвовать в регате «Свет. Дети». Я не понимаю, почему в эту ситуацию не вмешиваются городские власти. Видимо, потому что она решается на более высоком уровне.

Владимир Любомиров

Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга

Эта ситуация уже не нова, началась она в 1990-е. В те времена коллектив яхтсменов и клуб были совсем другими, и если бы уже тогда кто-то задумался о том, что клуб может стать полноценным яхтенным портом и стал бы его развивать, никаких приставов и выселений бы не было. Но этого не случилось, а в последние годы все максимально обострилось. Город никогда не имел целью поменять назначение территории клуба или ущемить интересы яхтсменов. То, что происходит сейчас - следствие неудачных бизнес-решений в самом клубе. Самим яхтсменам надо набраться терпения: думаю, после юидической чистки этой территории яхт-клуба, на ней возникнет общественное пространство для горожан, новый-старый дом для парусного спорта, площадка для развития бизнеса. К сожалению, профсоюзы не до конца понимают, что нужно парусному спорту, и их нежелание идти на компромиссы во многом стало причиной развития конфликта. Что касается Яхт-клуба Санкт-Петербурга, то гавань сейчас на реконструкции, но мы сможем принять у себя яхты класса Л-6 (это достояние петербургского яхтинга!) и предоставим им места на нашей марине.

Даниил Гаврилов

руководитель компании Rusarc, организующей яхтенные туры в Арктику и Антарктиду

То, что происходит - жуткий позор. Это мой родной яхт-клуб, я был его членом с 2000 года, начинал свой «морской» путь как раз на одной из профсоюзных лодок. Сейчас наблюдаю за проиходящим с болью. Люди посвятили парусному спорту всю жизнь, а их выгоняют. Мне кажется, руководство Петербурга могло бы инициировать какой-то диалог между конфликтующими сторонами.

Андрей Грошиков

Предсадатель правления Фонда поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт

Мое мнение не профессиональное, а чисто человеческое - в яхт-клубе профсоюзов я не работаю. Это все ужасно. Действия приставов, снятие понтонов и прочее - это всего лишь исполнение законного решения суда. А в том, что такое решение вынесено, виноват глава Федерации профсоюзов Дербин, который плохо проявил себя как руководитель. То, кто швартовал там свои собственные яхты, платили за аренду и знать не знали, что у клуба нет договора водопользования! А тех, кто водит профсоюзные яхты, жалко просто безмерно: среди них есть ветераны, люди, которым за семьдесят, они вырастили не одно поколение яхтсменов! Что будет дальше, непонятно.