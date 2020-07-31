Благотворительная организация «Ночлежка» открыла консультационную службу в Москве

Консультационная служба «Ночлежки» в Москве расположилась в здании на Бумажном проезде, 2/2, строение 6. Благотворительная организация ждала этого больше двух лет — сотрудники «Ночлежки» искали подходящее помещение, общались с местными жителями и представителями власти, проводили исследования общественного мнения, даже организовали экскурсию по своим проектам в Петербурге.

Теперь каждый будний день, кроме вторника и четверга, с 10:00 до 17:00 около 30 человек будут получать помощь с трудоустройством и восстановлением документов, поиском родственников и оспариванием мошеннических сделок с жильем, оформлением пенсии и инвалидности.

Деньги на аренду и ремонт помещения на Бумажном проезде выделил меценат Владимир Смирнов и фонд «Образ жизни», строительные материалы для ремонта — компания «Леруа Мерлен», плитку для отделки помещений — «Мосплитка». Воборудовании душевой для приюта помогла компания Lush, водонагреватели безвозмездно передала команда Thermex, а систему видеонаблюдения и пожарной безопасности установила Luis+. Дизайн для офиса и консультационной службы придумала Рита Молчанова.

«Благодарим всех, кто поддержал «Ночлежку» в Москве! Это огромное количество людей, без которых нам было бы очень тяжело. С поддержкой самых разных людей и компаний мы приступаем к полноценной работе в Москве. Спасибо за вашу помощь и поддержку, друзья. У нас все получилось!» — говорят в благотворительной организации.