Антон узнал о «Ночлежке» несколько лет назад — примерно на третьем курсе он наткнулся на вакансию видеомонтажера, списался с организацией и спросил, чем может помочь. «Окончив вуз, я решил хоть как-то поддержать проект, где трудятся, на мой взгляд, герои нашего времени. Их никто не видит, всем кажется, что проблема с бездомными людьми решается сама собой», — рассказывает «Собака.ru» режиссер.

Вместе с коллегами Грачев организовал продакшн, чтобы периодически снимать социальные истории для различных благотворительных организаций. После выхода первого фильма для «Ночлежки» режиссер планирует продолжать сотрудничество и поддерживать деятельность — они уже обсуждают с организацией новые проекты.

«Мне нравится брать своих коллег и снимать для благотворительных организаций. Каждый человек, который хочет жить в благополучной стране — духовно, материально — должен на своем пяточке что-то делать для этого. До сих пор не понимаю: в Петербурге столько больших и сильных продакшнов, но социальных мини-фильмов, снятых для благотворительных организаций, не так много», — добавляет режиссер.