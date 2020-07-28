Режиссер из Петербурга Антон Грачев собрал команду единомышленников и организовал продакшн, чтобы снимать социальные ролики. Первый фильм в рамках проекта рассказывает «о человеке и мечте» — в поддержку благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни.
Антон узнал о «Ночлежке» несколько лет назад — примерно на третьем курсе он наткнулся на вакансию видеомонтажера, списался с организацией и спросил, чем может помочь. «Окончив вуз, я решил хоть как-то поддержать проект, где трудятся, на мой взгляд, герои нашего времени. Их никто не видит, всем кажется, что проблема с бездомными людьми решается сама собой», — рассказывает «Собака.ru» режиссер.
Вместе с коллегами Грачев организовал продакшн, чтобы периодически снимать социальные истории для различных благотворительных организаций. После выхода первого фильма для «Ночлежки» режиссер планирует продолжать сотрудничество и поддерживать деятельность — они уже обсуждают с организацией новые проекты.
«Мне нравится брать своих коллег и снимать для благотворительных организаций. Каждый человек, который хочет жить в благополучной стране — духовно, материально — должен на своем пяточке что-то делать для этого. До сих пор не понимаю: в Петербурге столько больших и сильных продакшнов, но социальных мини-фильмов, снятых для благотворительных организаций, не так много», — добавляет режиссер.
Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила «Ночной автобус» в Москве. Пять дней в неделю нуждающиеся смогут не только поесть горячую еду, но и получить вещи первой необходимости. Также «ВкусВилл» совместно с «Ночлежкой» запустил акцию «Продукты — в помощь». Любой желающий может приобрести один из двух продуктовых наборов, которые будут переданы нуждающимся.
Ранее депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытие в Москве приюта для бездомных «Ночлежки». Автор письма также просила проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов. Несмотря на обращение, в декабре 2019 года в московском округе Беговой начался ремонт здания для будущего приюта и консультационной службы. Позже актеры Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, писатель Людмила Улицкая, режиссер Юрий Быков и музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук записали видео #язаночлежкувмоскве в поддержку открытия столичного отделения «Ночлежки».
Не так давно генеральные консулы Бельгии и Франции в Петербурге решили поддержать бездомных и запустили благотворительную акцию. Они начали передавать багеты и шарлотки подопечным «Ночлежки» — и теперь вместе с чаем посетители стоянок «Ночного автобуса» получают чудесные десерты!
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